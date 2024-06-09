Недавно пропавшего британского тележурналиста Майкла Мосли обнаружили мёртвым на острове Сими, расположенном в Эгейском море. О произошедшем рассказывает греческая государственная общественная радио- и телевещательная корпорация ERTNews.

Британский тележурналист, продюсер и ведущий, работающий на Би-би-си 34 года, пропал без вести 5 июня. Как сообщается, он проводил время на пляже, после чего собирался вернуться домой, но в итоге так и не дошёл до него.

Несколько дней спустя мужчина был найден оператором греческого бесплатного эфирного телеканала ERT. В тот момент он снимал материал на камеру. Майкла Мосли, которому через три года исполнилось бы 70 лет, был найден без признаков жизни на пляже, расположенном прямо напротив острова Феодорис, который является национальным заповедником.

Как позже вспоминал работник ERT, он заметил блеск в кадре. После того как он навёл камеру чуть ближе, то увидел на скалах бездыханное тело Майкла Мосли. В коллективных поисках журналиста, помимо производственно-творческой группы, участвовал и мэр города Эгины, на котором произошёл несчастный случай. Сообщается, что в скором времени на пляж должен приехать врач, который организует врачебную экспертизу.

Майкл Мосли — врач-диетолог, работавший на Би-би-си больше 20 лет. Он вёл на телеканале ряд программ, подкастов, а также являлся колумнистом Daily Mail. За два дня до исчезновения журналист со своей супругой прибыли в Грецию. В один из дней они отправились повидаться с приятелями на остров Сими, находящийся в юго-восточной части Эгейского моря. Позже они приехали на пляж Агиос Николаос, расположенный на самой оконечности полуострова Василикос. В итоге товарищи выбрали разные пути возвращения. Майкл Мосли, в отличие от других, захотел дойти до дома пешком, но так и не вернулся, после чего его близкие забили тревогу.

Фото: Panoramio/ Carlo Pelagalli (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)