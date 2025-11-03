Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полицейские
Полицейские
© commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:16

Один из десяти: миграционная комиссия в Челябинске резко сократила число разрешений на проживание

МВД: в Челябинской области одобрена только одна из десяти заявок на временное проживание

В Челябинской области комиссия Управления по вопросам миграции ГУ МВД России одобрила только одну из десяти заявок на получение разрешения на временное проживание. Решение было принято 1 октября, сообщается в telegram-канале ведомства.

Почти все заявки отклонены

"Из десяти заявок, поданных иностранцами, а также лицами без гражданства, комиссией принято положительное решение в отношении одного претендента", — говорится в сообщении МВД.

С начала 2025 года полицейские рассмотрели 137 заявок-анкет на получение квоты для временного проживания. В результате проверок было выделено 13 квот, однако 12 из них остаются невостребованными - иностранцы не воспользовались предоставленным правом.

Квоты сокращены на федеральном уровне

Ранее правительство России установило для Челябинской области квоту на 2026 год в объёме 25 разрешений для иностранных граждан и лиц без гражданства — столько же, сколько и в текущем году.

В целом по стране количество квот на временное проживание сократилось в 1,4 раза: с 5,5 тысячи до 3,8 тысячи. Эксперты связывают это с ужесточением миграционной политики и усилением контроля за законностью пребывания иностранцев в России.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на вторичное жильё в Тюмени выросли до 130 тысяч за квадратный метр — URA.RU сегодня в 12:16
Ключи сразу — зато цена как у новостройки: вторичка в Тюмени штурмует 130 тысяч за метр

В Тюмени дорожает вторичное жильё — квадратный метр почти достиг 130 тысяч рублей. Эксперты считают, что «вторичка» обгоняет новостройки из-за дорогой ипотеки и высокого спроса.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Демин предупредил о росте цен на бензин в Тюменской области зимой сегодня в 11:16
Зима зальёт бак по полной: в Тюменской области готовятся к новому скачку цен на бензин

Автоэксперт предупредил, что в Тюменской области зимой бензин подорожает ещё на 3–4 рубля за литр: рост цен связан с холодами и увеличением расхода топлива.

Читать полностью » В Тюменской области вырос спрос на образовательные кредиты — данные Минобрнауки РФ сегодня в 10:18
Цена знаний растёт: всё больше уральских студентов берут кредиты на учёбу

В Тюменской области за год на 39% вырос объем образовательных кредитов — почти 700 миллионов рублей. Эксперты объясняют рост популярностью платных и престижных направлений.

Читать полностью » На остановках сегодня в 9:17
Бесплатный проезд — для наглецов: где в Екатеринбурге чаще всего ездят без билета

В Екатеринбурге назвали самые «заячьи» остановки — Цирк, Уралмаш и ДК Лаврова. Система контроля фиксирует до 20% безбилетников, и цифра может расти после отказа от кондукторов.

Читать полностью » Митрополит Евгений: победить алкоголизм можно не запретами, а формированием образа трезвости сегодня в 8:44
Трезвость — не запрет, а выбор: екатеринбургский митрополит перевернул представление о борьбе с алкоголем

Митрополит Евгений заявил, что борьба с алкоголизмом невозможна без создания привлекательного образа трезвости — церковь, по его словам, должна вдохновлять, а не запрещать.

Читать полностью » С 1 ноября проезд в Екатеринбурге подорожал до 42 рублей — мэрия объяснила, как сэкономить сегодня в 7:46
Проезд подорожал, а платить можно меньше: как екатеринбуржцы экономят на транспорте

Проезд в Екатеринбурге подорожал до 42 рублей, но город предложил способы сэкономить — новые проездные, льготы и оплату через СБП со скидкой.

Читать полностью » Роспотребнадзор: в Свердловской области отстранили 183 работников школ и детсадов с кишечными инфекциями сегодня в 6:46
Кто кормит ваших детей: Роспотребнадзор выявил вирусную угрозу в пищеблоках Урала

В Свердловской области почти 200 работников школ и детсадов временно отстранили от работы после выявления ротавируса и норовируса. Заболеваемость среди детей снизилась.

Читать полностью » На Урале начинается ледостав: рыбаки готовятся к зимней рыбалке — Сергей Пересыпкин сегодня в 5:56
Лёд ещё не встал, а снасти уже наточены: на Урале начинается сезон рыбацкого ожидания

Свердловские рыбаки готовятся к зимнему сезону: малые реки уже покрываются льдом, но выходить на водоемы пока рано — ждать придется до декабря.

Читать полностью »

Новости
Наука
Фест: в Саксонии обнаружена древнейшая монета региона: золотой статер кельтов возрастом 2200 лет
Авто и мото
Белов: дешёвая защита картера без вентиляционных отверстий разрушает мотор
Наука
Сато: смешение Дзёмон и камчатцев произошло 2250 лет назад на острове Ребун
Спорт и фитнес
Планка для укрепления тела: как это упражнение помогает сжигать калории и улучшить выносливость
Туризм
Мальдивы, Китай и ОАЭ признаны главными странами для роскошного отдыха без ограничений в бюджете
УрФО
Учёные из Челябинска разработали технологию, которая продлит срок службы дорог до 25 лет
Авто и мото
Волков: современные вакуумные насосы способны создавать разрежение до 90%
Красота и здоровье
Дерматологи подтвердили, что андрогенетическая алопеция — самая распространённая причина выпадения волос у женщин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet