Один из десяти: миграционная комиссия в Челябинске резко сократила число разрешений на проживание

В Челябинской области комиссия Управления по вопросам миграции ГУ МВД России одобрила только одну из десяти заявок на получение разрешения на временное проживание. Решение было принято 1 октября, сообщается в telegram-канале ведомства.

Почти все заявки отклонены

"Из десяти заявок, поданных иностранцами, а также лицами без гражданства, комиссией принято положительное решение в отношении одного претендента", — говорится в сообщении МВД.

С начала 2025 года полицейские рассмотрели 137 заявок-анкет на получение квоты для временного проживания. В результате проверок было выделено 13 квот, однако 12 из них остаются невостребованными - иностранцы не воспользовались предоставленным правом.

Квоты сокращены на федеральном уровне

Ранее правительство России установило для Челябинской области квоту на 2026 год в объёме 25 разрешений для иностранных граждан и лиц без гражданства — столько же, сколько и в текущем году.

В целом по стране количество квот на временное проживание сократилось в 1,4 раза: с 5,5 тысячи до 3,8 тысячи. Эксперты связывают это с ужесточением миграционной политики и усилением контроля за законностью пребывания иностранцев в России.