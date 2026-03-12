Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Перелетные гуси
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:49

В поисках глубины: как генетика поможет понять миграционные маршруты редких птиц в Алтае

В Катунском биосферном заповеднике Республики Алтай состоялся круглый стол по изучению животного мира российско-казахстанского трансграничного биосферного резервата "Большой Алтай". Специалисты отделов науки, охраны и воспроизводства животного мира подвели итоги трехлетних наблюдений за сезонными перемещениями копытных в приграничной зоне. Фотоловушки в миграционных коридорах фиксируют сроки и характер миграции косули. Участники отметили недостаток традиционных методов и договорились о молекулярно-генетических исследованиях совместно с ИПЭЭ РАН уже в этом году. Обсудили также сдвиги в путях пролета лебедя-кликуна и планы по редким птицам.

Итоги наблюдений за копытными

Трехлетние наблюдения в приграничной зоне выявили точные сроки миграции косули. Фотоловушки в коридорах перемещений запечатлели, как животные следуют сезонным ритмам, биохимическими сигналами в организме — гормонами, реагирующими на длину дня и доступность корма. Эти данные помогают понять, почему копытные выбирают именно эти пути, где физика рельефа усиливает естественные барьеры.

Специалисты Катунского заповедника собрали тысячи снимков, показывающих групповые переходы. Традиционные методы дают общую картину, но упускают индивидуальные траектории. Биологи подчеркивают, что миграция косули зависит от генетической памяти популяций, передаваемой через поколения.

Подведение итогов выявило пробелы в понимании динамики. Участники круглого стола отметили необходимость углубленного анализа для прогнозирования рисков. Это позволит своевременно корректировать охрану коридоров.

"Трансграничные резерваты вроде "Большого Алтая" идеальны для мониторинга миграций, ведь животные не знают границ. Фотоловушки дают старт, но генетика раскроет родственные связи и пути. Изменения климата уже сдвигают маршруты, и без таких исследований популяции рискуют. Нам нужно больше сотрудничества с соседями для реальных мер сохранения".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Переход к генетическим исследованиям

В этом году Катунский заповедник и ИПЭЭ РАН запускают масштабные молекулярно-генетические работы. Анализ ДНК из образцов покажет точные родственные связи мигрантов и их происхождение. Такие методы опираются на биохимию — секвенирование генов выявляет мутации, влияющие на адаптацию к миграциям.

Традиционные наблюдения недостаточны для детальной картины. Генетика позволит отследить, как физические факторы вроде высоты и ветров формируют популяции. Специалисты ждут данных о генетическом разнообразии косули в зоне.

Проект охватит ключевые коридоры. Результаты лягут в основу карт перемещений. Это усилит охрану на годы вперед.

Сдвиги в путях птиц и планы по редким видам

Сотрудники Катон-Карагайского национального парка рассказали об осенней миграции лебедя-кликуна по долине Бухтармы. В последние два года здесь фиксируют массовые пролеты, раньше бывали только единичные случаи. Птицы меняют маршруты под влиянием антропогенных факторов и кормовых баз, где биохимия жировых запасов определяет дальность полета.

Участники договорились углубить изучение этого сдвига. Требуются долгосрочные наблюдения за динамикой. Совместные усилия помогут понять причины.

В фокусе также алтайский кречет, балобан, мохноногий курганник и степной орел. Специалисты оценят их численность на трансграничной территории. Разработают меры сохранения, учитывая редкость видов.

Эти птицы зависят от стабильных коридоров пролета. Оценка даст данные для защиты гнездовий и зимовок.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
