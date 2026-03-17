Здание отдела МВД России
Здание отдела МВД России
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:22

Где контракт не светит: последствия незаконной работы мигрантов выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области правоохранительные органы провели масштабную проверку в Ярковском сельсовете, сосредоточившись на соблюдении миграционного законодательства. Операция прошла на территории тепличного хозяйства при участии сотрудников Управления по вопросам миграции регионального главка МВД России и поддержке бойцов Росгвардии. В ходе контрольных мероприятий инспекторы проверили документы у 40 иностранных граждан. По итогам рейда выявлено множество нарушений, связанных как с нелегальной трудовой деятельностью, так и с режимом пребывания иностранцев на территории России.

Итоги проверки тепличного комплекса

Всего силовики составили 64 административных протокола в отношении 29 иностранных граждан, работавших на объекте. Основная часть нарушений касается работы без разрешительных документов. К ответственности по статье 18.10 Кодекса об административных правонарушениях, регулирующей незаконную трудовую деятельность, привлекли 26 мигрантов.

Дополнительно инспекторы выявили факты нарушения установленного режима пребывания в стране, предусмотренные статьей 18.8 КоАП РФ. Под эту категорию попали 12 человек. Данные нарушения свидетельствуют о несоблюдении базовых требований законодательства, предъявляемых к иностранным гражданам при осуществлении ими хозяйственной деятельности.

Особое внимание в ходе рейда было уделено работодателям, незаконно привлекающим иностранных специалистов. В отношении четырёх лиц составлено 26 протоколов по статье 18.15 КоАП РФ, что указывает на систематический характер нарушений на конкретной площадке.

Часть задержанных лиц была доставлена в территориальный отдел полиции № 3 "Верх-Тулинский". Сотрудники ведомства провели работу по документированию совершенных правонарушений, после чего материалы были переданы в судебные органы для принятия процессуального решения.

Для одного из мигрантов последствия оказались наиболее серьезными. Суд принял решение о принудительном выдворении гражданина за пределы Российской Федерации. При этом в качестве обеспечительной меры применения наказания к нему применен запрет на последующий въезд в страну в течение пяти лет.

"Регулярные рейды по предприятиям агропромышленного комплекса позволяют своевременно выявлять скрытые формы незаконной занятости. Соблюдение правил трудовой миграции является важным условием обеспечения безопасности и порядка на муниципальном уровне. Подобные проверки дисциплинируют не только приезжих рабочих, но и владельцев бизнеса, которые несут прямую ответственность за наем кадров. Правовая прозрачность таких процессов в конечном итоге способствует эффективному социально-экономическому развитию территорий".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Системный контроль за миграцией

Представители регионального ГУ МВД России подчеркнули, что подобные выезды на объекты проходят в плановом порядке. Ведомство продолжает вести наступательную работу по выявлению каналов нелегальной занятости и нарушений миграционного учета. Подобный подход ориентирован на профилактику правонарушений в муниципальных районах области.

В официальном сообщении ведомства также указано, что работа по контролю за соблюдением миграционного законодательства будет продолжена. Правоохранители призывают работодателей строго придерживаться действующих норм при оформлении иностранных работников, чтобы исключить дополнительные административные риски и ответственность для предприятий.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

