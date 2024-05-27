Законопроект, который упростит для органов полиции и пограничных органов выдворение за пределы нашей страны иностранцев, нарушающих миграционное законодательство России, поддержан сегодня правительством. В отзыве говорится про поддержку документа при условии его доработки с учетом указанных замечаний. Какие конкретно замечания, пока не известно.

Все фракции Госдумы внесли свою лепту в этот документ, который призван ужесточить миграционное законодательство. В частности, документ вносит правки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Напомним, что особенно остро вопрос контроля мигрантов в нашей стране стал после теракта в Крокусе 22 марта в Москве.

Контролировать миграцию в нашей стране более строго предлагается в документе через ряд мер, среди которых — сокращение времени пребывания в нашей стране иностранцев до 90 дней в рамках одного года.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин (Creative Commons Attribution 4.0)