Законопроект, который упростит для органов полиции и пограничных органов выдворение за пределы нашей страны иностранцев, нарушающих миграционное законодательство России, поддержан сегодня правительством. В отзыве говорится про поддержку документа при условии его доработки с учетом указанных замечаний. Какие конкретно замечания, пока не известно.
Все фракции Госдумы внесли свою лепту в этот документ, который призван ужесточить миграционное законодательство. В частности, документ вносит правки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Напомним, что особенно остро вопрос контроля мигрантов в нашей стране стал после теракта в Крокусе 22 марта в Москве.
Контролировать миграцию в нашей стране более строго предлагается в документе через ряд мер, среди которых — сокращение времени пребывания в нашей стране иностранцев до 90 дней в рамках одного года.
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин (Creative Commons Attribution 4.0)
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