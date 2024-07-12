В Северо-Западном административном округе Москвы произошел инцидент на детской спортивной площадке, когда группа мигрантов попросила детей освободить место для взрослых. Ситуация была запечатлена на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Русская община ZOV".

Видеозапись показывает, как один из местных жителей вступает в диалог с мигрантами, уточняя, что дети должны закончить свои игры, прежде чем взрослые смогут использовать площадку. Житель подчеркнул, что нарушение общепринятых правил поведения может вызывать отторжение у местного населения.

В ходе беседы мужчина также напомнил мигрантам о необходимости уважения культурных традиций и правил страны пребывания, отмечая, что соблюдение этих принципов поможет им лучше адаптироваться в обществе, как это было во времена СССР.

Фото: commons.wikimedia.org/Дементьева Роман (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)