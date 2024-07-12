В Северо-Западном административном округе Москвы произошел инцидент на детской спортивной площадке, когда группа мигрантов попросила детей освободить место для взрослых. Ситуация была запечатлена на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Русская община ZOV".
Видеозапись показывает, как один из местных жителей вступает в диалог с мигрантами, уточняя, что дети должны закончить свои игры, прежде чем взрослые смогут использовать площадку. Житель подчеркнул, что нарушение общепринятых правил поведения может вызывать отторжение у местного населения.
В ходе беседы мужчина также напомнил мигрантам о необходимости уважения культурных традиций и правил страны пребывания, отмечая, что соблюдение этих принципов поможет им лучше адаптироваться в обществе, как это было во времена СССР.
Фото: commons.wikimedia.org/Дементьева Роман (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Украинский дипломат Джапарова хочет уволиться после скандала с выездом за границу мужа
Занимающая должность Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене и бывшего первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарова подала заявление об отставке на фоне скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа, миллиардера Геннадия Боголюбова.
Арбитражный суд постановил Euroclear возместить ВТБ $38,4 млн ущерба
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к Euroclear Bank на сумму $38,4 млн. Банк подал иск в марте, требуя возмещения ущерба, возникшего из-за блокировки средств на счете в Euroclear Bank SA/NV.
В США выяснили, что изменения в лимфатической системе мозга могут быть причиной мигрени
Ученые из Университета Северной Каролины обнаружили потенциальную причину мигрени, связанную с лимфатической системой мозга.
Автоэксперт Гагарин: штраф в 800 рублей за отсутствие ОСАГО не пугает водителей
Автомобильный эксперт Вадим Гагарин объяснил, что российских водителей не пугает небольшой штраф за отсутствие полиса ОСАГО и низкая вероятность его получения, так как ГАИ редко останавливают автомобили.