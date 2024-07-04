Новости из Подмосковья о поведении мигрантов-ваххабитов вызвали возмущения среди местных жителей. Мигранты проявляют агрессию, ведут себя вызывающе: гоняют на старых авто, угрожают оружием и оскорбляют местных жителей, называя их "русскими рабами".

Недавние инциденты с регистрацией на видео провокационного поведения мигрантов привели к аресту двух молодых лиц, при этом один из них оказался с игрушечным пистолетом.

Полиция активно расследует случай и ищет других участников.

Ситуация с мигрантами и их детьми становится все сложнее, поскольку многие из них пренебрегают образованием и законом, что усугубляет социальные и культурные напряжения, сообщает Tsargrad.Tv.

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