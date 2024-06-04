В срочном порядке надо остановить "продажу" гражданства Российской Федерации мигрантам. Глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев высказался по этому поводу для РИА Новостей.

Валерий Фадеев объяснил, что огромная проблема, которая встаёт на пути у только прибывших в Россию людей, — это злоупотребление служебным положением в личных целях. Случаи с взяточничеством и прочим нарушением закона, по его словам, неприемлемо.

Помимо этого, Валерий Фадеев рассказал, что в Российской Федерации было раскрыто уже огромное количество дел, связанных с коррумпированностью. Чаще всего нарушители приобретают ненастоящие документы о навыках русского языка. Он считает, что подобные действия можно расценить как покупку гражданства Российской Федерации.

Главой СПЧ заявлено, что законотворцы усиленно обсуждают данный вопрос и уже приходят к единому умозаключению. Валерий Фадеев отметил, что для страны необходимо ввести комплекс мер, используемых государством и общественными институтами для организации миграции населения.

Месяц назад МВД РФ разрешила оставаться на территории РФ тем людям, которые утратили гражданство Российской Федерации. Всем, кто входил в этот список, давали от 15 до 90 дней на решение данной проблемы. Как позже выяснилось, этот проект был ратифицирован правительством.

Ранее крупнейшее информационное агентство Урала Ura. ru сообщило о массовых случаях с мигрантами, которые приобретают разрешение на работу. Различные лицензии и дипломы о законченном высшем образовании приезжие получают из Telegram-каналов. При этом производители нелегальной продукции утверждают, что все бумаги настоящие и числятся в специальных базах.

Фото: Flickr / Paul Sableman (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)