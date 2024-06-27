Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.

Российский политик сообщил, что внёс изменения в законопроект, касающийся правового режима, который будет устанавливаться в отношении мигрантов. Выдворение приезжих из Российской Федерации в интересах национальной безопасности будет осуществляться за плохое отношение к традиционным ценностям, таким как жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм и так далее. Фальсификация истории и любая дезинформация, касающаяся защиты Отечества и победы над фашизмом, также будет запрещать оставаться приезжим на территории России. Помимо этого, он включил в список обязательных вещей для мигрантов поддержку СВО.

По мнению Алексея Журавлева, необходимо заблаговременно оценить все риски соперничества между различными идеологиями, которые могут наступить в связи с приездом мигрантов. Политик добавил, что уважительное отношение к защитникам России также должно быть основным условием их пребывания в стране. Надо принудить их хорошо относиться не только к СВО, но и в целом к деятельности российской армии, заявил он. Алексей Журавлев считает, что без такой позиции приезжим нечего делать в стране.

Помимо этого, парламентарий проинформировал, что за последнее время увеличилось количество атак на участников СВО со стороны мигрантов.

Фото: Flickr / Feliciano Guimarães (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)