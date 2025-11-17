Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:11

Патент дорожает: трудовым мигрантам в Башкирии придётся платить больше

В Башкирии увеличат коэффициент налога для мигрантов с 2026 года — Курултай

В конце ноября Курултай Башкирии рассмотрит законопроект об увеличении коэффициента, который определяет размер ежемесячных налоговых платежей для иностранных работников, трудящихся по патенту. Нововведение напрямую затронет десятки тысяч трудовых мигрантов, занятых в регионе.

Суть изменений

  • Коэффициент вырастет: в 2026 году он составит 2,4924 (против 2,0239 в 2025-м).

  • Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранных граждан по патенту увеличится до 8 500 рублей в месяц.

  • Изменения коснутся мигрантов, занятых преимущественно в строительстве и сельском хозяйстве.

Почему принимают эти меры?

  • При расчёте коэффициента учли рост средней зарплаты в ключевых отраслях (строительство — 68 400 руб., сельское хозяйство — 52 900 руб. в месяц).

  • Новая ставка сделает налоговую нагрузку для мигрантов сопоставимой с НДФЛ, который будут платить местные работники в аналогичных сферах.

  • Рост зарплат и приток трудовых мигрантов требуют сбалансировать налоговые отчисления между иностранными и российскими работниками.

Ситуация с мигрантами в регионе

  • В 2024 году на учёт в Башкирии поставили свыше 160 000 иностранных граждан и лиц без гражданства, за 9 месяцев 2025 года — уже 141 000 (прирост на 18 тыс. к прошлому году).

  • 62% мигрантов — трудовые, в основном из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана.

  • Выдано свыше 22 000 патентов за 9 месяцев, из них более 70% — гражданам Узбекистана.

  • Сфера занятости: строительство, аграрный сектор, а также профессии — швеи, каменщики, обработчики птицы.

  • За 9 месяцев 2025 года в бюджет Башкирии по "патентным" налогам поступило 916,1 млн рублей - на 2,2% больше, чем за весь прошлый год.

Итоги

Повышение коэффициента в 2026 году приведёт к увеличению налоговой нагрузки на трудовых мигрантов. Это связано с ростом средней зарплаты и необходимостью поддерживать сбалансированность налоговых поступлений в бюджет.

