Мигранты и 200 закладок за два дня: что скрывает рост преступности в Екатеринбурге

За девять месяцев текущего года в Екатеринбурге зарегистрировано 555 преступлений, совершённых иностранцами, тогда как за тот же период прошлого года — около 350. Об этом сообщил председатель городской думы Игорь Володин на заседании комиссии по безопасности, передаёт корреспондент URA. RU.

"Отмечено увеличение преступлений. За девять месяцев было совершено 555 преступлений, за аналогичный период в 2024-м — 350. Преступления разной формы: грабежи, кражи, конфликты на межнациональной почве. Кроме того, тяжких преступлений — 351 против 170 годом ранее", — уточнил Володин.

Почему выросла статистика

Заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу Денис Беляев объяснил рост числа преступлений изменением судебной практики, а не фактическим увеличением правонарушений.

"Большинство преступлений, совершаемых иностранцами, связано с незаконным оборотом наркотиков. Раньше, если человек сделал 10-15 "закладок", это считалось одним эпизодом. Сейчас каждая закладка приравнивается к отдельному преступлению. Это и дало заметный рост показателей", — пояснил Беляев.

Он привёл пример: один мигрант за два дня успел разложить около 200 "закладок". После задержания против него возбудили несколько уголовных дел — по каждому тайнику отдельно.

Сколько мигрантов живёт и работает в городе

По словам замдиректора департамента общественных связей мэрии Александра Кашигина, в Екатеринбурге официально зарегистрированы более 60 тысяч трудовых мигрантов. При этом в эти цифры не входят члены их семей, проживающие в городе.

Что это значит для города

Рост статистики преступлений с участием мигрантов стал предметом внимания городских властей. Несмотря на пояснения полиции, депутаты отметили, что необходимо усилить профилактические меры, включая контроль за трудовыми потоками и адаптацию приезжих к жизни в городе.