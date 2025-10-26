Мигрень перестала быть загадкой: найден ключ к головной боли, которая рушит дни
Мигрень — одно из самых распространённых и при этом недооценённых неврологических расстройств. Это не просто головная боль, а хроническое заболевание, которое имеет генетическую природу и может серьёзно влиять на качество жизни. Врач-невролог-алголог клиники академика Ройтберга Анна Терехова рассказала, почему мигрень возникает, как её распознать и какие современные методы лечения позволяют держать симптомы под контролем.
"Сами по себе приступы мигрени могут длиться от 4 до 72 часов и сопровождаются односторонней пульсирующей болью, тошнотой, светобоязнью и непереносимостью звуков", — пояснила врач-невролог Анна Терехова.
Что происходит при мигрени
Мигрень относится к первичным неврологическим заболеваниям - то есть не является следствием другой патологии. В основе болезни лежит активация тригеминоваскулярной системы - сети нервных волокон и сосудов, взаимодействие которых приводит к выбросу нейропептида CGRP, вызывающего воспаление и боль.
Приступ чаще всего проявляется пульсирующей болью с одной стороны головы, усиливающейся при физической активности. Боль может сопровождаться нарушением зрения, тошнотой и рвотой. Симптомы длятся от нескольких часов до трёх суток, а после — человек ощущает истощение и слабость.
Аура: предупреждение организма
"У 25-30% пациентов наблюдается аура — обратимые неврологические симптомы: зрительные или речевые нарушения, которые предшествуют головной боли", — отметила врач Анна Терехова.
Аура может проявляться вспышками света перед глазами, онемением, трудностями с речью или координацией. Обычно эти симптомы проходят за 20-40 минут и служат своеобразным сигналом приближающегося приступа.
Триггеры мигрени: что запускает приступ
"Триггеры индивидуальны и мультифакторны. Наиболее часто пациенты отмечают стресс, недостаток или переизбыток сна, начало менструального цикла, погодные изменения, алкоголь, нерегулярное питание и колебания кофеина", — рассказала врач Анна Терехова.
Иногда то, что человек считает "провокатором", на деле оказывается продромой - ранним этапом приступа. Например, тяга к сладкому, усталость или раздражительность появляются за несколько часов до боли, но воспринимаются как причина, а не как симптом.
Сравнение триггеров по степени влияния
|Категория
|Частота упоминаний пациентами
|Примеры
|Гормональные факторы
|Высокая
|Менструация, беременность, климакс
|Образ жизни
|Средняя
|Недосып, стресс, питание, кофеин
|Внешние условия
|Средняя
|Погода, духота, мигающий свет
|Продукты
|Низкая-средняя
|Шоколад, сыр, алкоголь, усилители вкуса
Женская предрасположенность
"После пубертата мигрень у женщин встречается в два-три раза чаще, что связывают с колебаниями эстрогенов и прогестерона", — подчеркнула врач Анна Терехова.
Снижение уровня эстрадиола перед менструацией делает нервную систему более чувствительной. Это объясняет, почему у многих женщин приступы совпадают с циклом или усиливаются во время гормональных изменений — в послеродовом периоде и перименопаузе.
Как диагностируется мигрень
Диагноз ставится клинически, на основе Международной классификации головных болей. При этом врач обязательно исключает вторичные причины — опухоли, воспаления или сосудистые патологии. Для этого применяются критерии SNOOP/SNNOOP10, включающие системные симптомы, неврологический дефицит, внезапное "громовое" начало и другие тревожные признаки.
Если такие "красные флаги" присутствуют, назначают нейровизуализацию (МРТ, КТ) и лабораторные анализы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: лечить мигрень обычными обезболивающими при каждом приступе.
Последствие: формирование медикаментозной зависимости и головной боли от отмены.
Альтернатива: использовать препараты, специфичные для мигрени — триптаны или гепанты.
-
Ошибка: игнорировать первые признаки приступа.
Последствие: усиление боли и снижение эффективности лечения.
Альтернатива: принимать терапию при первых симптомах.
-
Ошибка: полностью исключать все "триггеры".
Последствие: хронический стресс и нарушение режима.
Альтернатива: вести дневник головной боли и выявлять индивидуальные провокаторы.
Современные методы лечения
"С современными подходами, такими как анти-CGRP терапия, ботулотоксин, гепанты, нейромодуляция и поведенческие методы, значимую клиническую пользу достигают большинство пациентов", — рассказала врач Анна Терехова.
Современная медицина рассматривает мигрень как управляемое заболевание. Терапия включает:
-
Анти-CGRP препараты - блокируют нейропептид, участвующий в передаче боли.
-
Ботулотоксин типа А - расслабляет мышцы и снижает частоту приступов.
-
Гепанты и дитанты - новые классы лекарств с меньшими побочными эффектами.
-
Нейромодуляция - воздействие слабым электрическим импульсом на нервные центры.
-
Поведенческая терапия - снижение стресса, нормализация сна, дыхательные практики.
Главная цель лечения — уменьшить количество дней с болью минимум вдвое и вернуть пациенту контроль над качеством жизни.
А что если мигрень с аурой?
У людей с аурой риск ишемического инсульта немного выше, особенно у женщин, которые курят или принимают комбинированные гормональные контрацептивы. Поэтому при мигрени с аурой важно консультироваться с неврологом перед приёмом любых гормональных препаратов.
Мифы и правда
-
Миф: мигрень — это просто сильная головная боль.
Правда: это неврологическое заболевание с комплексным механизмом.
-
Миф: мигрень лечится только таблетками.
Правда: эффективнее сочетание медикаментозной и немедикаментозной терапии.
-
Миф: мигренью страдают только женщины.
Правда: мужчины тоже подвержены, но в три раза реже.
Исторический контекст
Первое описание мигрени встречается у Гиппократа в V веке до н. э., где он связывал болезнь с нарушением "течения флегмы" в голове. В XIX веке учёные определили сосудистую природу мигрени, а в XXI — открыли роль CGRP, что позволило разработать принципиально новые препараты. Сегодня лечение стало индивидуальным и точечным, а прогноз для пациентов — максимально благоприятным.
