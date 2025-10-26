Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка держится за голову от боли
Девушка держится за голову от боли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:04

Мигрень перестала быть загадкой: найден ключ к головной боли, которая рушит дни

Врач-невролог Анна Терехова объяснила, почему возникает мигрень и как её распознать

Мигрень — одно из самых распространённых и при этом недооценённых неврологических расстройств. Это не просто головная боль, а хроническое заболевание, которое имеет генетическую природу и может серьёзно влиять на качество жизни. Врач-невролог-алголог клиники академика Ройтберга Анна Терехова рассказала, почему мигрень возникает, как её распознать и какие современные методы лечения позволяют держать симптомы под контролем.

"Сами по себе приступы мигрени могут длиться от 4 до 72 часов и сопровождаются односторонней пульсирующей болью, тошнотой, светобоязнью и непереносимостью звуков", — пояснила врач-невролог Анна Терехова.

Что происходит при мигрени

Мигрень относится к первичным неврологическим заболеваниям - то есть не является следствием другой патологии. В основе болезни лежит активация тригеминоваскулярной системы - сети нервных волокон и сосудов, взаимодействие которых приводит к выбросу нейропептида CGRP, вызывающего воспаление и боль.

Приступ чаще всего проявляется пульсирующей болью с одной стороны головы, усиливающейся при физической активности. Боль может сопровождаться нарушением зрения, тошнотой и рвотой. Симптомы длятся от нескольких часов до трёх суток, а после — человек ощущает истощение и слабость.

Аура: предупреждение организма

"У 25-30% пациентов наблюдается аура — обратимые неврологические симптомы: зрительные или речевые нарушения, которые предшествуют головной боли", — отметила врач Анна Терехова.

Аура может проявляться вспышками света перед глазами, онемением, трудностями с речью или координацией. Обычно эти симптомы проходят за 20-40 минут и служат своеобразным сигналом приближающегося приступа.

Триггеры мигрени: что запускает приступ

"Триггеры индивидуальны и мультифакторны. Наиболее часто пациенты отмечают стресс, недостаток или переизбыток сна, начало менструального цикла, погодные изменения, алкоголь, нерегулярное питание и колебания кофеина", — рассказала врач Анна Терехова.

Иногда то, что человек считает "провокатором", на деле оказывается продромой - ранним этапом приступа. Например, тяга к сладкому, усталость или раздражительность появляются за несколько часов до боли, но воспринимаются как причина, а не как симптом.

Сравнение триггеров по степени влияния

Категория Частота упоминаний пациентами Примеры
Гормональные факторы Высокая Менструация, беременность, климакс
Образ жизни Средняя Недосып, стресс, питание, кофеин
Внешние условия Средняя Погода, духота, мигающий свет
Продукты Низкая-средняя Шоколад, сыр, алкоголь, усилители вкуса

Женская предрасположенность

"После пубертата мигрень у женщин встречается в два-три раза чаще, что связывают с колебаниями эстрогенов и прогестерона", — подчеркнула врач Анна Терехова.

Снижение уровня эстрадиола перед менструацией делает нервную систему более чувствительной. Это объясняет, почему у многих женщин приступы совпадают с циклом или усиливаются во время гормональных изменений — в послеродовом периоде и перименопаузе.

Как диагностируется мигрень

Диагноз ставится клинически, на основе Международной классификации головных болей. При этом врач обязательно исключает вторичные причины — опухоли, воспаления или сосудистые патологии. Для этого применяются критерии SNOOP/SNNOOP10, включающие системные симптомы, неврологический дефицит, внезапное "громовое" начало и другие тревожные признаки.

Если такие "красные флаги" присутствуют, назначают нейровизуализацию (МРТ, КТ) и лабораторные анализы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить мигрень обычными обезболивающими при каждом приступе.
    Последствие: формирование медикаментозной зависимости и головной боли от отмены.
    Альтернатива: использовать препараты, специфичные для мигрени — триптаны или гепанты.

  • Ошибка: игнорировать первые признаки приступа.
    Последствие: усиление боли и снижение эффективности лечения.
    Альтернатива: принимать терапию при первых симптомах.

  • Ошибка: полностью исключать все "триггеры".
    Последствие: хронический стресс и нарушение режима.
    Альтернатива: вести дневник головной боли и выявлять индивидуальные провокаторы.

Современные методы лечения

"С современными подходами, такими как анти-CGRP терапия, ботулотоксин, гепанты, нейромодуляция и поведенческие методы, значимую клиническую пользу достигают большинство пациентов", — рассказала врач Анна Терехова.

Современная медицина рассматривает мигрень как управляемое заболевание. Терапия включает:

  • Анти-CGRP препараты - блокируют нейропептид, участвующий в передаче боли.

  • Ботулотоксин типа А - расслабляет мышцы и снижает частоту приступов.

  • Гепанты и дитанты - новые классы лекарств с меньшими побочными эффектами.

  • Нейромодуляция - воздействие слабым электрическим импульсом на нервные центры.

  • Поведенческая терапия - снижение стресса, нормализация сна, дыхательные практики.

Главная цель лечения — уменьшить количество дней с болью минимум вдвое и вернуть пациенту контроль над качеством жизни.

А что если мигрень с аурой?

У людей с аурой риск ишемического инсульта немного выше, особенно у женщин, которые курят или принимают комбинированные гормональные контрацептивы. Поэтому при мигрени с аурой важно консультироваться с неврологом перед приёмом любых гормональных препаратов.

Мифы и правда

  • Миф: мигрень — это просто сильная головная боль.
    Правда: это неврологическое заболевание с комплексным механизмом.

  • Миф: мигрень лечится только таблетками.
    Правда: эффективнее сочетание медикаментозной и немедикаментозной терапии.

  • Миф: мигренью страдают только женщины.
    Правда: мужчины тоже подвержены, но в три раза реже.

Исторический контекст

Первое описание мигрени встречается у Гиппократа в V веке до н. э., где он связывал болезнь с нарушением "течения флегмы" в голове. В XIX веке учёные определили сосудистую природу мигрени, а в XXI — открыли роль CGRP, что позволило разработать принципиально новые препараты. Сегодня лечение стало индивидуальным и точечным, а прогноз для пациентов — максимально благоприятным.

