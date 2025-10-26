Мигрень перестала быть загадкой: найден ключ к головной боли, которая рушит дни

Мигрень — одно из самых распространённых и при этом недооценённых неврологических расстройств. Это не просто головная боль, а хроническое заболевание, которое имеет генетическую природу и может серьёзно влиять на качество жизни. Врач-невролог-алголог клиники академика Ройтберга Анна Терехова рассказала, почему мигрень возникает, как её распознать и какие современные методы лечения позволяют держать симптомы под контролем.

"Сами по себе приступы мигрени могут длиться от 4 до 72 часов и сопровождаются односторонней пульсирующей болью, тошнотой, светобоязнью и непереносимостью звуков", — пояснила врач-невролог Анна Терехова.

Что происходит при мигрени

Мигрень относится к первичным неврологическим заболеваниям - то есть не является следствием другой патологии. В основе болезни лежит активация тригеминоваскулярной системы - сети нервных волокон и сосудов, взаимодействие которых приводит к выбросу нейропептида CGRP, вызывающего воспаление и боль.

Приступ чаще всего проявляется пульсирующей болью с одной стороны головы, усиливающейся при физической активности. Боль может сопровождаться нарушением зрения, тошнотой и рвотой. Симптомы длятся от нескольких часов до трёх суток, а после — человек ощущает истощение и слабость.

Аура: предупреждение организма

"У 25-30% пациентов наблюдается аура — обратимые неврологические симптомы: зрительные или речевые нарушения, которые предшествуют головной боли", — отметила врач Анна Терехова.

Аура может проявляться вспышками света перед глазами, онемением, трудностями с речью или координацией. Обычно эти симптомы проходят за 20-40 минут и служат своеобразным сигналом приближающегося приступа.

Триггеры мигрени: что запускает приступ

"Триггеры индивидуальны и мультифакторны. Наиболее часто пациенты отмечают стресс, недостаток или переизбыток сна, начало менструального цикла, погодные изменения, алкоголь, нерегулярное питание и колебания кофеина", — рассказала врач Анна Терехова.

Иногда то, что человек считает "провокатором", на деле оказывается продромой - ранним этапом приступа. Например, тяга к сладкому, усталость или раздражительность появляются за несколько часов до боли, но воспринимаются как причина, а не как симптом.

Сравнение триггеров по степени влияния