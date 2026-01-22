Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:57

Женская мигрень «съедает» больше дней — новые данные из 18 стран объяснили, почему так выходит

Мигрень у женщин длится дольше и повторяется чаще — Хусёй

Женщины сталкиваются с мигренью заметно чаще мужчин, и это давно перестало быть просто статистикой из учебников. Новые данные показывают: дело не только в частоте приступов — в среднем женщины проводят в таком состоянии больше времени. Учёные связывают разницу с гормонами, особенностями нервной системы и тем, как медицина исторически изучала женскую боль. Об этом пишет National Geographic со ссылкой на исследование в The Lancet Neurology.

Что показало большое исследование 2025 года

Авторы работы проанализировали данные о головных болях у 41 000 мужчин и женщин из 18 стран. В отличие от многих прошлых исследований, они смотрели не только на распространённость, но и на типичную длительность и частоту приступов по возрасту и полу. Вывод получился жёстким: приступы у женщин, по оценке авторов, длятся почти вдвое чаще, а суммарное "бремя" мигрени у них больше чем в два раза.

"Сама по себе распространённость не даёт столько информации, — говорит постдокторант Норвежского центра исследований головных болей Андреас Каттем Хусёй. - Вам также нужно знать, как болезнь влияет на отдельных людей".

Мигрень — не "просто головная боль"

Эксперты подчёркивают, что мигрень — это приступовое состояние с целым набором симптомов: тошнота, рвота, сильная усталость, чувствительность к свету и запахам. Механизмы до конца не ясны, но исследования указывают на тригеминоваскулярную систему — сеть, где взаимодействуют нервы, клетки мозга и сосуды. Срабатывание этой системы и изменения в сосудах связывают с появлением боли.

Триггеры у людей бывают разными: генетика, недосып, питание, гормональные колебания. Отдельная проблема — "лекарственно-индуцированные" головные боли, когда человек слишком часто опирается на обезболивающие и тем самым загоняет себя в замкнутый круг.

Гормоны как ключевая подсказка

Неврологи считают, что заметную роль могут играть женские половые гормоны, потому что рецепторы эстрогена и прогестерона находят в той самой тригеминоваскулярной системе. Отсюда и популярная гипотеза: приступы провоцирует резкое падение эстрогена перед менструацией.

"Эти половые различия, по крайней мере частично, обусловлены гормонами", — говорит невролог и специалист по головным болям из Стэнфордского университета Эдди Перец.

В этой логике многое складывается: до полового созревания частота мигрени у мальчиков и девочек похожа, а затем риск у девочек растёт. В разные периоды жизни меняется и выраженность симптомов: при беременности во втором-третьем триместре многим становится легче, а в перименопаузе, когда гормоны колеблются особенно неровно, мигрень может усиливаться.

При этом специалисты предупреждают: гормональная теория не объясняет всё. Мигрень бывает и вне цикла, и у мужчин тоже. Доказательная база по "отмене эстрогена" считается правдоподобной, но не окончательной.

"Небольшое исследование Сомервилля проводилось на шести людях ещё в 70-х, — говорит директор отдела исследований человеческой мигрени в Датском центре головной боли Мессуд Ашина. - Значит, доказательства там ещё нужно уточнить".

Почему нужны исследования, ориентированные на женщин

Авторы и приглашённые эксперты напоминают: мигрень долго воспринимали через призму стереотипов, из-за чего женская боль нередко обесценивалась, а исследования женского здоровья получали меньше внимания. Это важно не только для науки, но и для повседневной жизни: пик распространённости приходится на возраст около 30 лет, а у многих женщин ухудшение совпадает с периодом максимальной нагрузки — работа, семья, ответственность.

Новые работы пытаются уточнить роль прогестерона и его рецепторов, но и здесь выводы требуют осторожности: результаты на животных не равны человеческой клинике, хотя дают направление для будущих терапий.

"Мы считаем, что понимание этой роли этих важных женских гормонов определённо углубит наше понимание патофизиологии", — говорит доцент неврологии Института мозга Университета Вирджинии Сучитра Джоши.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

