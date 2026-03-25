Болевой порог на пределе: неочевидные привычки превращают обычный день в пытку приступом

Мигрень представляет собой комплексное неврологическое состояние, биохимия которого тесно связана с выработкой специфического пептида CGRP в головном мозге. Хотя внутренние процессы остаются первопричиной заболевания, повседневный образ жизни пациентов играет критическую роль в частоте эпизодов острой боли. Среди наиболее распространенных провокаторов специалисты выделяют периоды голода, сильную жажду и потребление определенных продуктов, к которым относятся выдержанные сыры, шоколад или красное вино. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Механизм возникновения приступа кроется в уязвимости нейробиологической системы человека перед внешними раздражителями, которые запускают каскад патологических реакций. Эксперты подчеркивают, что данные продукты и состояния лишь провоцируют обострение на фоне уже имеющейся патологии, но не являются источником самого заболевания.

"Мигрень — это сложное неврологическое заболевание, которое имеет много факторов. Основным биохимическим механизмом считается выработка кальцитонин-ген-родственного пептида, или CGRP. Это тот белок, который запускает мигрень. То есть первопричина связана именно с биохимией головного мозга. И речь идет не о внешних факторах, а о внутренних процессах", — пояснил рач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Системный контроль состояния требует отказа от стратегии хаотичного приема безрецептурных обезболивающих, что может привести к опасным осложнениям. По словам врача, игнорирование профессиональной терапии часто провоцирует развитие лекарственно-индуцированной боли — состояния, при котором медикаменты начинают сами выступать в роли триггеров. Для эффективного управления здоровьем при частоте приступов более пяти раз в месяц специалист рекомендует переход на специализированную профилактическую терапию.