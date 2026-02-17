Мигрень закручивает голову в тиски: одна ошибка превращает редкие приступы в хронический ад

Головная боль, которую привыкли терпеть, со временем может стать сильнее и появляться чаще. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-невролога клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петра Сокова. По его словам, игнорирование симптомов и самостоятельный приём препаратов способны не только не решить проблему, но и усугубить течение заболевания.

Почему мигрень прогрессирует

Мигрень относится к заболеваниям, которые при отсутствии терапии склонны к развитию. Если приступы остаются без внимания, их частота постепенно увеличивается, а болевой синдром становится более выраженным. Это отражается на работоспособности и общем самочувствии человека.

"Самое главное последствие — это ухудшение течения болезни. Если мигрень не лечится, приступы учащаются, и усиливается интенсивность боли. А еще опасно неправильно лечить мигрень, например, принимать обезболивающие без назначения врача. В таком случае можно заработать лекарственно-индуцированную головную боль. Если человек принимает больше десяти таблеток в месяц, уже можно заподозрить это состояние", — объяснил врач-невролог.

По словам специалиста, такая форма головной боли развивается на фоне частого приёма анальгетиков и может поддерживать замкнутый круг: боль усиливается, человек увеличивает дозировку, а состояние только ухудшается. В результате формируется хронический процесс, требующий более сложной терапии.

Опасность самолечения

Невролог подчёркивает, что терпеть выраженную боль недопустимо, но и бесконтрольно принимать препараты нельзя. Только врач способен определить характер приступов и установить причину болевого синдрома. От этого зависит выбор схемы лечения и её безопасность.

Если пациент регулярно принимает более десяти таблеток в месяц, это уже повод заподозрить лекарственно-индуцированную головную боль. Подобное состояние требует коррекции терапии под наблюдением специалиста. Своевременное обращение за медицинской помощью позволяет снизить риск осложнений и не допустить перехода мигрени в хроническую форму.

По словам Петра Сокова, при первых симптомах важно не откладывать визит к врачу. Грамотно подобранное лечение помогает контролировать приступы и поддерживать качество жизни на стабильном уровне.