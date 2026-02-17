Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Приступ сильной головной боли
Приступ сильной головной боли
© NewsInfo.Ru by Марина Егорова is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:30

Мигрень закручивает голову в тиски: одна ошибка превращает редкие приступы в хронический ад

Головная боль, которую привыкли терпеть, со временем может стать сильнее и появляться чаще. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-невролога клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петра Сокова. По его словам, игнорирование симптомов и самостоятельный приём препаратов способны не только не решить проблему, но и усугубить течение заболевания.

Почему мигрень прогрессирует

Мигрень относится к заболеваниям, которые при отсутствии терапии склонны к развитию. Если приступы остаются без внимания, их частота постепенно увеличивается, а болевой синдром становится более выраженным. Это отражается на работоспособности и общем самочувствии человека.

"Самое главное последствие — это ухудшение течения болезни. Если мигрень не лечится, приступы учащаются, и усиливается интенсивность боли. А еще опасно неправильно лечить мигрень, например, принимать обезболивающие без назначения врача. В таком случае можно заработать лекарственно-индуцированную головную боль. Если человек принимает больше десяти таблеток в месяц, уже можно заподозрить это состояние", — объяснил врач-невролог.

По словам специалиста, такая форма головной боли развивается на фоне частого приёма анальгетиков и может поддерживать замкнутый круг: боль усиливается, человек увеличивает дозировку, а состояние только ухудшается. В результате формируется хронический процесс, требующий более сложной терапии.

Опасность самолечения

Невролог подчёркивает, что терпеть выраженную боль недопустимо, но и бесконтрольно принимать препараты нельзя. Только врач способен определить характер приступов и установить причину болевого синдрома. От этого зависит выбор схемы лечения и её безопасность.

Если пациент регулярно принимает более десяти таблеток в месяц, это уже повод заподозрить лекарственно-индуцированную головную боль. Подобное состояние требует коррекции терапии под наблюдением специалиста. Своевременное обращение за медицинской помощью позволяет снизить риск осложнений и не допустить перехода мигрени в хроническую форму.

По словам Петра Сокова, при первых симптомах важно не откладывать визит к врачу. Грамотно подобранное лечение помогает контролировать приступы и поддерживать качество жизни на стабильном уровне.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Руки выдают возраст мгновенно — простая привычка после мытья меняет всё сегодня в 6:22

Сухость, стянутость и морщины на руках могут огорчить. Как вернуть коже мягкость и уверенность?

Читать полностью » Надела балетки с миндальным носком к джинсам — комплект преобразился за секунду вчера в 21:29

Балетки с миндальным носком захватывают весенний сезон 2026, сочетая комфорт и стиль в каждой детали.

Читать полностью » Чёлка меняет геометрию овального лица — выберите не ту, и баланс исчезнет вчера в 19:05

В поисках идеальной чёлки для овального лица? Откройте для себя уникальные варианты, которые подчеркнут вашу красоту.

Читать полностью » Страх старения нажимает на газ: биологические часы начинают тикать быстрее нормы вчера в 18:55

Страх старения может ускорять биологические процессы в организме. Учёные выявили связь тревожности с эпигенетическим старением и рисками для здоровья.

Читать полностью » Средства за копейки, а эффект как в салоне: эти домашние маски помогут вашим волосам засиять вчера в 17:39

Трихолог Владислав Ткачев рассказал NewsInfo, какие домашние маски действительно полезны для волос.

Читать полностью » Кожа теряет сияние несмотря на уход — причина может быть в тарелке вчера в 17:07

Совершенно очевидно, что обычные продукты имеют силу восстанавливать кожу и создавать сияние: откройте для себя секреты эффективного питания.

Читать полностью » Зрение тает, как лёд на солнце: привычки, из-за которых мир однажды станет размытым вчера в 14:02

Солнцезащитные очки, движение и питание влияют на здоровье глаз сильнее, чем кажется. Какие привычки помогают сохранить зрение надолго.

Читать полностью » Сумка делает наряд дорогим или портит его — одна ошибка бросается в глаза вчера в 11:57

Сумка — это не просто деталь наряда, а его основа. Узнайте, как правильно выбрать её для своего образа.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Воспалённые дёсны связали с риском деменции — обычная чистка зубов может сыграть ключевую роль
Еда
Куриная котлета "переехала" из сэндвича на пиццу — хруст и моцарелла изменили всё
Наука
Землетрясения запускают рост золота: кварц превращает сейсмику в фабрику самородков
Туризм
Зимний Вьетнам раскрывает козырь: этот город заставляет забыть о южных хитах
Питомцы
Модный флакон против кошачьего носа: один пшик запускает цепочку проблем, о которых молчат продавцы
Спорт и фитнес
Лёгкий вес разжигает мышцы, тяжёлый ставит рекорды: как совместить оба без перетренированности
Туризм
Туризм рвётся в новые точки роста: развивающиеся страны обгоняют привычные направления в 2026 году
Туризм
Босния и Герцеговина удивила мостами и изумрудными реками — ожидания оказались занижены
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet