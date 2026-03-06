Кризис как стартовая площадка: как переоценка жизни помогает нам тонко ощущать себя

Кризис среднего возраста затрагивает практически каждого человека, проявляясь по-разному и не всегда требуя профессиональной помощи. Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина объясняет, как распознать этот этап через переоценку жизненных достижений, отношений и карьеры. С антропологической точки зрения, это естественный рубеж самоанализа, подобный детским кризисам в 3 и 7 лет. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

По словам эксперта, в этот период индивид анализирует прошлые решения, задаваясь вопросами о выбранном пути. Нормально копаться в себе, но тревожным сигналом служат резкие негативные выводы вроде самообвинений в неудачах. Возраст кризиса варьируется, чаще наступая от 35 до 50 лет, когда накопленный опыт провоцирует промежуточные итоги.

"Это нормально, когда человек копается в себе. Нужна помощь, когда человек делает поспешные выводы, припечатывает себя: "Я неудачник или неудачница, у меня ничего не получилось, я никчемный, я недостоин, я ничего не стою"", — говорит Лариса Никитина.

Как отметила Никитина, кризис протекает индивидуально: кто-то впадает в депрессию, другие стремятся наверстать упущенное. С биохимической перспективы, это связано с переходными гормональными сдвигами, побуждающими к изменениям. Любой такой этап — повод задуматься о мечтах и эволюционном росте, подчеркивает специалист.