Дубай больше не впечатляет? Эти страны рядом с ОАЭ дают совсем другие эмоции

Если привычный Дубай перестал удивлять, это не повод отказываться от путешествий по Ближнему Востоку. В регионе есть страны, которые находятся совсем рядом с ОАЭ, но при этом предлагают совершенно иной опыт. Они отличаются атмосферой, ритмом жизни и подходом к отдыху, сохраняя при этом удобную логистику. Об этом сообщает дзен-канал «Летаем сами».

Удобные форматы поездок и условия въезда

Во все эти страны выполняются прямые рейсы из России, а туроператоры формируют пакетные туры без стыковок. В стандартный пакет обычно входит перелёт, трансфер из аэропорта в отель и обратно, проживание и питание по выбранной системе — такой формат помогает сократить расходы и избежать лишних организационных вопросов, что особенно важно для тех, кто выбирает пакетные туры для первой поездки в регион.

При желании путешествие можно спланировать самостоятельно. Авиабилеты и туры нередко появляются по привлекательным ценам, особенно в низкий сезон или в периоды акций авиакомпаний. Дополнительным плюсом остаётся простой визовый режим: предварительное оформление визы не требуется, въезд либо безвизовый, либо с получением визы по прилёте.

Оман: самобытность и природа

Оман заметно отличается от Эмиратов и не стремится повторять их архитектурный облик. Здесь нет привычных стеклянных небоскрёбов, зато много природных ландшафтов, исторических городов и спокойной атмосферы. Прямые рейсы из Москвы выполняются в Маскат и Салалу, причём именно Салала часто ассоциируется с «арабскими Мальдивами» благодаря протяжённым пляжам с белым песком.

В январе стоимость пакетных туров на двоих начинается примерно от 90 тысяч рублей, что делает направление доступным для зимнего отдыха. Для пляжного формата лучше выбирать Салалу, а для более глубокого знакомства со страной — Маскат. При этом важно учитывать, что расстояния между достопримечательностями значительные, поэтому удобнее арендовать автомобиль или передвигаться с экскурсиями.

Катар: компактный мегаполис

Доха нередко сравнивается с Дубаем, но город воспринимается более компактным и удобным для прогулок. Здесь стоит сочетать пляжный отдых с изучением городской среды, набережных и музеев. Если планируется активный осмотр города, оптимальным вариантом становится размещение с завтраками, так как пообедать и поужинать легко в многочисленных кафе и ресторанах.

Исключением остаётся период Рамадана, когда заведения общепита закрыты до заката. Туры в Катар периодически появляются по цене около 100 тысяч рублей на двоих, а авиабилеты иногда стоят 12–13 тысяч рублей. В Дохе работает метро, что заметно упрощает передвижение. При этом важно помнить, что в страну запрещён ввоз алкоголя и вейпов, и приобрести их на месте также нельзя.

Бахрейн: островной ритм

Бахрейн — небольшое островное государство длиной около 60 километров и шириной до 15 километров. Значительную часть территории занимает столица Манама, остальное пространство представляет собой пустыню. В городе соседствуют современные высотки и более простые районы, создавая контрастный городской пейзаж.

Несмотря на наличие прямых рейсов и туров, в Бахрейне рекомендуется выбирать отели с трёхразовым питанием. За пределами гостиниц заведения общепита встречаются нечасто и в основном сосредоточены в торговых центрах. Городская среда здесь ориентирована на автомобили, поэтому пешие прогулки могут быть неудобны, а отдых чаще строится вокруг пляжа и нескольких экскурсий.

Отельная база разнообразна — от лакшери-курортов до городских гостиниц. В бюджетных вариантах обычно предусмотрен трансфер до пляжа, однако для более комфортного отдыха удобнее выбирать отель с собственной территорией. Даже в городских гостиницах туристов сопровождает гид, который помогает с обменом валюты, экскурсиями и арендой автомобиля при необходимости.