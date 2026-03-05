Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Nile River, Feluccas 2, Aswan, Egypt
Nile River, Feluccas 2, Aswan, Egypt
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 13:18

Ловушка в небе над пустыней: задержки рейсов заставляют путешественников выбирать обходные пути

В воздухе марокканских базаров еще витает аромат шафрана и специй из ОАЭ, но реальность 2026 года диктует новые правила: военный конфликт на Ближнем Востоке, обострившийся в конце февраля, заставил туроператоров приостановить продажи туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. Туристы, планировавшие майские праздники под пальмами Персидского залива, теперь лихорадочно ищут альтернативы — и спрос устремляется к Египту, где цены на горящие туры стартуют от 80 тысяч рублей на человека, и к пляжам Юго-Восточной Азии с ее доступными перелетами через Хайнань.

По данным туроператоров вроде ITM Group и Space Travel, переток огромен: Египет лидирует благодаря стабильным чартерам и "все включено" от 100 долларов в сутки, Вьетнам манит фанатами уличной кухни за 5 долларов порция, а Таиланд и Бали обещают тропический рай без геополитических рисков. Китайский Хайнань выигрывает лоукостерами — билет Москва-Хайкоу с пересадкой обойдется в 40 тысяч рублей, экономя до 50% по сравнению с прямыми рейсами в Дубай.

"Конфликт радикально меняет карты: Египет поглощает 60% спроса с Ближнего Востока благодаря коротким перелетам — 5 часов из Москвы, — а ЮВА добавляет экзотику с визами по прилете. Рекомендую мониторить стыковки в Стамбуле, но с запасом в 4 часа, чтобы избежать задержек из-за воздушного трафика".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Логистика: как сэкономить на переориентации

Перебронировка — это не хаос, а возможность: прямой чартер в Шарм-эль-Шейх обойдется в 90 тысяч рублей на двоих за неделю, но связка Москва-Хайнань-Вьетнам сэкономит 30%. Туроператоры фиксируют рост бронирований на 40% в Египет, где отели уровня 4* стоят 120 долларов за ночь с трансфером. Для Азии ключ — гибкие билеты: лоукостеры AirAsia из Хайкоу в Бангкок за 50 долларов, плюс виза онлайн за сутки.

Практика показывает: проверяйте статус рейсов на сайтах вроде Aviasales за неделю до вылета — задержки из-за ближневосточных конфликтов добавляют 2-3 часа. Туризм 2026 года растет на 4%, и Египет с ЮВА — главные бенефициары, с ценами ниже инфляции.

Безопасность: риски и страховки новых маршрутов

Египет стабилен: курорты Хургада и Шарм под охраной, но страховка обязательна с покрытием эвакуации — от 2000 рублей на неделю. В Таиланде и Вьетнаме риски минимальны, если избегать сезонных муссонов: май — пик сухого сезона, с температурами 32°C и нулевым шансом тайфунов. Для Хайнаня — QR-код здоровья по прилете, без карантина.

Эксперты подчеркивают: в альтернативах вроде Вьетнама фокусируйтесь на отелях с сейфами и трансферами — это снижает уличные риски на 90%.

"В Египте берите страховку Allianz с медэвакуацией — она покрывает дайвинг и пустынные сафари. Для Азии — апп Grab для такси, и никогда не оставляйте вещи без присмотра на рынках".

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Инсайды: настоящее лицо Египта и Азии

В Египте пропустите пирамиды в полдень — идите на рынок Хургады в 7 утра за свежим манго за 1 доллар.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Какие цены на туры в Египет на май? От 80 тыс. руб./чел. за 7 ночей "все включено".

Нужна ли виза во Вьетнам? По прилете, 30 дней бесплатно.

Как с багажом на стыковках? 23 кг норма, трек через апп авиакомпании.

Проверено экспертом: логистика Египта и Азии, страховки, культурные хаки — эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Читайте также

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Родной Питер или турецкий берег: аналитики раскрыли главные маршруты для семейных поездок в марте сегодня в 12:59

Семьи массово пакуют чемоданы перед весенними каникулами. Пока одни выбирают культурные хабы внутри страны, другие осваивают неожиданно восточные берега.

Читать полностью » Мечты о пляже разбиваются о паспорт: роковая ошибка в документах обрывает отпуск у стойки вылета сегодня в 12:57

Самостоятельные маршруты часто рушатся из-за мелких нюансов в документах и логистике, о которых путешественники узнают только на стойке регистрации в аэропорту.

Читать полностью » Свобода против сервиса: россияне начали массово менять привычные способы бронирования отпусков сегодня в 12:49

Российские туристы пересматривают подход к заграничным поездкам, разрываясь между желанием сэкономить на жилье и необходимостью защиты от визовых рисков.

Читать полностью » Краб на ужин и сияние в подарок: Заполярье манит туристов сервисом уровня крупных мегаполисов сегодня в 12:48

Суровое Заполярье внезапно стало доступным: теперь здесь можно найти отели с фурако-банями, гастрономические изыски и китов, не жертвуя привычным комфортом.

Читать полностью » Мишлен сдаёт позиции: Париж проиграл битву за вкусовые рецепторы неожиданному конкуренту сегодня в 11:26

Мировой рейтинг ресторанов обновился, подарив лидерство городу контрастов, где высокая кухня соседствует с доступным стритфудом и уникальной системой логистики.

Читать полностью » Солнечные пляжи против тайфунов: как выбрать идеальное время для отдыха в Таиланде весной сегодня в 11:18

Весна в Таиланде — это не просто тепло, но и множество уникальных мероприятий и мест, которые стоит посетить. Успейте насладиться всеми аспектами этого времени года.

Читать полностью » Кошелёк плавится быстрее, чем мороженое: инфляция в Турции меняет правила летнего отдыха сегодня в 8:27

Турецкое побережье готовится к рекордному росту цен на услуги и питание, превращая привычный формат «всё включено» в испытание для кошелька путешественников.

Читать полностью » Цифровая зависимость мешает наслаждаться открытием новых мест: почему стоит отказаться от планов на время поездки сегодня в 8:05

Насколько важна спонтанность в путешествии и как она может изменить взгляд на мир вокруг.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Миска полная, а кошка страдает: скрытые причины стресса превращают жизнь питомца в клетку
Туризм
Солнце Мадрида больше не греет Трампа: отказ в размещении базы США поставил туризм под удар
Туризм
Бронирование тает на глазах: новые запреты на Бали оставляют тысячи туристов без жилья в разгар сезона
Туризм
Пальмы проиграли Средиземноморью: люксовые отели фиксируют небывалый скачок бронирований
Туризм
Спрос наступает на пятки тревоге: египетские пляжи бьют рекорды популярности вопреки новостям
Туризм
Чужой среди своих: новый закон превращает случайных гидов в нелегалов без права на работу
Авто и мото
Деньги улетают в выхлопную трубу: содержание японского кроссовера требует сотни тысяч в год
Красота и здоровье
Боль в ухе застала ночью: эти простые действия помогут облегчить состояние
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet