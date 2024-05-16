Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой действия по возрождению черноморской зерновой инициативы, сообщило турецкое ведомство внешней политики.
В ходе телефонного разговора 5 августа фразы Хакана Фидана в министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы обсуждены. В ходе обмена мнениями обсуждались шаги, при которых можно восстановить черноморскую зерновую инициативу, утверждено в МИДе Турции.
Деятельность по сделке с зерном была прекращена с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и Организацию Объединенных Наций о своем возражении против продления сделки. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не соблюдались, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались выполнять свои обязательства.
Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада экспортировали большую часть украинского зерна в свои государства, тогда как основная цель сделки — поставка зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была достигнута.
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