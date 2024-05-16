Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой действия по возрождению черноморской зерновой инициативы, сообщило турецкое ведомство внешней политики.



В ходе телефонного разговора 5 августа фразы Хакана Фидана в министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы обсуждены. В ходе обмена мнениями обсуждались шаги, при которых можно восстановить черноморскую зерновую инициативу, утверждено в МИДе Турции.



Деятельность по сделке с зерном была прекращена с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и Организацию Объединенных Наций о своем возражении против продления сделки. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не соблюдались, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались выполнять свои обязательства.



Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада экспортировали большую часть украинского зерна в свои государства, тогда как основная цель сделки — поставка зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была достигнута.

Фото: www.flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)