Молдавия должна прекратить давление на Приднестровье, включая в сфере экономики, и вернуться к нормализации диалога "постепенными шагами", по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, комментирующей решение Кишинева относительно декларации по урегулированию с Тирасполем.
Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о поддержке мирных методов разрешения конфликта между ПМР и Молдавией.
2 июня глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, встретившись с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом, заявил, что Кишинев отклонил предложение о подписании такого документа.
Согласно Захаровой, "необходимо создать благоприятные условия для улучшения диалога между сторонами путем возвращения к стратегии "постепенных шагов" через совместную работу двух берегов реки Днестр над конкретными проектами в интересах населения и прекращения официального Кишинева экономического и других форм давления на Приднестровье", — отражено в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.
Она также отметила, что возникшие сложности с согласованием декларации указывают на необходимость активизации диалога между Тирасполем и Кишиневом.
Захарова подчеркнула "печальные разногласия между Кишиневом и Тирасполем по вопросу подписания общей декларации по инициативе Приднестровья, подтверждающей их поддержку мирного урегулирования".
Приднестровье, где 60% населения составляют представители русскоговорящих и украиноязычных национальностей, стремилось к отделению от Молдавии еще в последние годы Советского Союза в связи с опасениями, что в условиях нарастающего национализма Молдавия присоединится к Румынии.
В 1992 году, после неудачных попыток Кишинева применить силовые методы решения конфликта, Приднестровье стало фактически независимой территорией.
Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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