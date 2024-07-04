Молдавия должна прекратить давление на Приднестровье, включая в сфере экономики, и вернуться к нормализации диалога "постепенными шагами", по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, комментирующей решение Кишинева относительно декларации по урегулированию с Тирасполем.



Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о поддержке мирных методов разрешения конфликта между ПМР и Молдавией.



2 июня глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, встретившись с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом, заявил, что Кишинев отклонил предложение о подписании такого документа.



Согласно Захаровой, "необходимо создать благоприятные условия для улучшения диалога между сторонами путем возвращения к стратегии "постепенных шагов" через совместную работу двух берегов реки Днестр над конкретными проектами в интересах населения и прекращения официального Кишинева экономического и других форм давления на Приднестровье", — отражено в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.



Она также отметила, что возникшие сложности с согласованием декларации указывают на необходимость активизации диалога между Тирасполем и Кишиневом.



Захарова подчеркнула "печальные разногласия между Кишиневом и Тирасполем по вопросу подписания общей декларации по инициативе Приднестровья, подтверждающей их поддержку мирного урегулирования".



Приднестровье, где 60% населения составляют представители русскоговорящих и украиноязычных национальностей, стремилось к отделению от Молдавии еще в последние годы Советского Союза в связи с опасениями, что в условиях нарастающего национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после неудачных попыток Кишинева применить силовые методы решения конфликта, Приднестровье стало фактически независимой территорией.

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