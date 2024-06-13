Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отмену США запрета на поставки оружия украинскому националистическому батальону "Азов"* и выразила свое возмущение по поводу мнения американских специалистов о прекращении ультранационалистической деятельности батальона.
Захарова подчеркнула, что для американских экспертов, которые трудятся в государственном департаменте, представить "Азов"*, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины, отказавшись при этом от своей символики, идеологии и методов ее реализации, как не ультранационалистический, является неприемлемым.
Она также подчеркнула необходимость обнародования позиции госдепартамента США, а не ее раскрытия в СМИ.
Ранее газета Washington Post, со ссылкой на представителя госдепартамента, сообщила об отмене запрета на поставки оружия батальону "Азов"*.
В США был введен запрет на оказание поддержки "Азову"* из-за нацистской идеологии и деятельности этой организации, однако источник в госдепартаменте ранее заявил, что эта мера не имеет реального эффекта.
Конгрессмен Пол Госар отметил, что запрет стал неактуальным после интеграции боевиков "Азов"* в украинские вооруженные силы и национальную гвардию, а также после создания с их участием отдельных вооруженных формирований, включая спецподразделение "Кракен" и 3-ю отдельную штурмовую бригаду.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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