МИД России предупредило Японию о рисках ответных мер со стороны России в связи с новыми санкциями, введенными Японией. По мнению российской стороны, это решение Токио является еще одним шагом к полному разрушению двусторонних отношений.

Министерство иностранных дел РФ отметило, что 21 июня японское правительство приняло уже 24-й по счету пакет односторонних ограничений против России, которые Москва считает нелегитимными. Дипломаты предупредили, что в случае продолжения недружественного курса со стороны Японии, Россия будет вынуждена принять ответные меры, которые будут максимально жесткими и ощутимыми.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство выразило несогласие с попытками Японии влиять на развитие стратегических связей между Россией и КНДР. В то же время, МИД РФ передал инициативы президента Владимира Путина, касающиеся вопросов безопасности в евразийском регионе.

Новые японские санкции затронули 11 физических лиц и 26 компаний. В частности, в список попали секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК, а также ряд крупных российских предприятий, включая "Уралтрансмаш" и ОАО "Туполев".

Российская сторона последовательно отвергает правомерность вводимых против нее ограничений. Представители высшего руководства страны неоднократно заявляли, что санкционная политика наносит больший ущерб тем странам, которые ее проводят, нежели России.

Фото: From Wikimedia Commons/ 首相官邸 (Creative Commons Attribution 4.0 International license)