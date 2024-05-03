Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес Москвы о причастности к взрывам в Чехии в 2014 году являются политически мотивированным действием по заказу Лондона и Вашингтона.
Она отметила, что обвинения со стороны Праги исходят скорее из политического сговора, чем из настоящих доказательств.
Ранее следователи от Национального управления по борьбе с организованной преступностью приостановили расследование взрывов складов в деревне Врбетице, которые привели к гибели двух чешских граждан.
Местная полиция указала на российские спецслужбы как основных подозреваемых, но у них нет убедительных доказательств этого.
Первый склад был взорван 16 октября 2014 года, второй — 3 декабря того же года. Оба склада принадлежали компании Imex Group из города Острава. Полиция установила, что взрывы также принесли значительный материальный ущерб.
Эти события вызвали дипломатический конфликт между Россией и Чехией, который привел к массовой высылке дипломатических представителей в 2021 году.
Фото: commons. wikimedia.org/Samovarov S. I. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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