В ответ на ноту Москвы Министерство иностранных дел Германии отказалось признавать блокаду Ленинграда, устроенную Третьим рейхом, как акт геноцида.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, власти ФРГ настаивают на том, что преступления, совершенные народами Советского Союза Третьим рейхом в годы Великой отечественной войны, не могут быть признаны актами геноцида или преступлениями против человечности.
В частности, они отвергают квалификацию блокады Ленинграда как таковой. Это вытекает из реакции Министерства иностранных дел ФРГ на запрос посольства России в Германии.
В докладной ноте, пересланной РИА Новости, посольство РФ в Германии сообщило, что Москва требует официального признания со стороны Германии актов геноцида, совершенных Третьим рейхом.
Фото: commons.wikimedia.org/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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