МИД РФ держит на контроле ситуацию с россиянкой, которую задержали накануне в Дании по подозрению в "содействии российской разведслужбе", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"МИД России держит на контроле ситуацию с российской гражданкой, задержанной в Дании 11 июня по подозрению в оказании содействия иностранным спецслужбам. Никаких доказательств ее противоправной деятельности датскими властями не предъявляется", - опубликован текст на сайте Министерства иностранных дел.

По мнению Марии Захаровой, задержание россиянки связано с зарубежным журналистским расследованием в отношении Фонда поддержки и защиты прав русскоязычных граждан, проживающих за рубежом.

По словам Захаровой, Дания стремится «дискредитировать организации соотечественников и заставить их лидеров и участников отказаться от поддержки России».

Посольство России в Дании требует от правительства Дании немедленного освобождения россиянки и готово оказать ей необходимую консульскую помощь.

"Продолжим защищать права выходцев из России за рубежом, высоко ценим их стойкую поддержку своей исторической Родины", - Отвечает Захарова.

Фото: Embassy of Russia in Tirana