Кефир, перец и сосиски: троица, которая способна взорвать микроволновку

Микроволновая печь давно стала частью нашей повседневной жизни. Разогреть обед, подогреть молоко или приготовить быстрый завтрак — всё это занимает считанные минуты. Но удобство не означает универсальность. Некоторые продукты в микроволновке ведут себя крайне непредсказуемо: взрываются, плавятся, воспламеняются или просто теряют пользу. Чтобы не рисковать техникой (и безопасностью), важно знать, что именно нельзя помещать в СВЧ-печь.

Почему микроволновка может быть опасной

Принцип работы прибора прост: микроволны разогревают воду внутри продукта, заставляя молекулы двигаться быстрее. Но если вода заперта в плотной оболочке или внутри продукта нет выхода пару, давление растёт — и происходит мини-взрыв. Кроме того, отдельные продукты содержат вещества, которые под воздействием излучения могут загореться или выделять токсичные соединения.

Опасная пятёрка: что не стоит греть в микроволновке

1. Сосиски и сардельки в оболочке

Классическая ошибка: бросить сосиску на тарелку и нажать кнопку "Старт".

При нагреве внутри оболочки образуется пар, который не успевает выйти наружу. Давление быстро возрастает — и вуаля, микроволновка выглядит так, будто внутри прогремел фейерверк.

Как избежать:

перед нагревом снимайте оболочку ;

; если нет возможности, сделайте несколько проколов вилкой ;

; накройте продукт крышкой или бумажным полотенцем, чтобы брызги не испачкали камеру.

2. Яйца в скорлупе

Самый частый источник кухонных катастроф. Под скорлупой, как и в сосиске, образуется пар, который не может выйти наружу. Давление растёт мгновенно, и яйцо буквально взрывается.

Результат — не только грязная печь, но и риск повредить дверцу.

Разрешено: готовить омлеты и яичницы - без скорлупы, в открытой посуде.

Нельзя: греть варёные яйца в скорлупе — они взрываются даже после 10 секунд нагрева.

3. Перец чили

Эта опасность знакома не всем. Под воздействием микроволн из перца выделяется капсаицин - вещество, которое придаёт жгучесть. Он испаряется и превращается в аэрозоль.

Когда вы открываете дверцу, этот "перцовый спрей" попадает прямо в лицо и вызывает ожог слизистых. Иногда перец способен даже воспламениться, особенно если нагревается дольше минуты.

Альтернатива: добавляйте острый перец в блюда уже после разогрева или используйте его в свежем виде.

4. Зелень и травы

Петрушка, укроп, базилик и другие травы содержат эфирные масла. При нагреве в микроволновке они быстро испаряются, повышая температуру поверхности листьев. В результате зелень не просто высыхает — она может загореться.

Кроме того, трава теряет аромат и становится безвкусной.

Как правильно: сушить травы естественным способом — на подносе или в духовке при минимальной температуре.

5. Йогурты, кефир и другие кисломолочные продукты

Разогрев таких напитков не опасен для техники, но вредит самим продуктам.

Микроволны убивают полезные бактерии, из-за чего исчезают их пробиотические свойства.

Если же поставить в печь запечатанную упаковку, внутри создастся избыточное давление, и тара просто взорвётся.

Альтернатива: достаньте бутылку из холодильника заранее и дайте напитку постоять при комнатной температуре 15-20 минут.

Таблица "Что происходит с продуктами в микроволновке"

Продукт Что происходит при нагреве Последствие Сосиски в оболочке Образуется пар, не выходящий наружу Взрыв и загрязнение камеры Яйца в скорлупе Пар под давлением Взрыв, повреждение прибора Перец чили Испарение капсаицина Риск возгорания и ожога Свежие травы Перегрев эфирных масел Подгорание, потеря вкуса Кефир, йогурт Гибель бактерий, давление в упаковке Потеря пользы, возможный взрыв

Советы шаг за шагом

Используйте крышку. Она предотвратит разбрызгивание и сохранит влажность. Разогревайте короткими импульсами. Лучше несколько циклов по 20-30 секунд, чем один длинный. Перемешивайте пищу. Так нагрев будет равномерным, а края не перегреются. Не ставьте пустую посуду. Без содержимого волны отражаются и перегревают магнетрон. Регулярно чистите камеру. Остатки жира усиливают нагрев и могут вызвать запах гари.

FAQ

Можно ли греть в микроволновке пластик?

Да, но только если он имеет маркировку "для СВЧ". Обычный пластик выделяет токсины при нагреве.

Почему иногда еда "стреляет" в микроволновке?

Это происходит из-за жира или капель воды, которые нагреваются неравномерно и "взрываются".

Можно ли стерилизовать губки и тряпки в микроволновке?

Да, но не более 1 минуты и только во влажном состоянии, иначе они могут загореться.