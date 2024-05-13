Врач-эндокринолог Анастасия Гальянова рекомендует не использовать пластиковую посуду и неподходящие контейнеры при разогреве еды в микроволновой печи, так как из пластика может выделяться бензол, вызывающий мутации и повреждения ДНК.

Вместо этого врач рекомендует использовать стеклянную или керамическую посуду. Пищевой пластик с разрешающим знаком может быть также безопасен для использования. Гальянова также советует ограничивать время нагрева до минуты для сохранения питательных веществ и предпочитать плиту или духовку для приготовления еды, сообщает Газета.Ру.

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