Врач-эндокринолог Анастасия Гальянова рекомендует не использовать пластиковую посуду и неподходящие контейнеры при разогреве еды в микроволновой печи, так как из пластика может выделяться бензол, вызывающий мутации и повреждения ДНК.
Вместо этого врач рекомендует использовать стеклянную или керамическую посуду. Пищевой пластик с разрешающим знаком может быть также безопасен для использования. Гальянова также советует ограничивать время нагрева до минуты для сохранения питательных веществ и предпочитать плиту или духовку для приготовления еды, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Ischa1 at Dutch Wikipedia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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