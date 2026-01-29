Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
микроволновка
микроволновка
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 2:04

Поставила контейнеры на микроволновку — и едва не пожалела: что скрывает эта "удобная полка"

Кухня часто диктует свои правила: места на столешнице не хватает, техника стоит вплотную, и со временем микроволновка начинает восприниматься как ещё одна удобная полка. На неё кладут книги с рецептами, контейнеры или мелкие приборы — просто потому, что "так удобнее". Однако у этой привычки есть серьёзные риски, о которых многие даже не задумываются. Об этом сообщает Southern Living.

Почему поверхность микроволновки — не место для хранения

Микроволновая печь внешне выглядит устойчивой и плоской, но по своей конструкции она не предназначена для хранения предметов. Внутри устройства работают элементы, которые сильно нагреваются во время эксплуатации, и любые посторонние предметы сверху могут нарушить нормальный режим работы.

Главная опасность заключается в том, что микроволновка — это активный электрический прибор, а не статичная мебель. Даже если вы используете её редко, внутри всё равно есть зоны нагрева и вентиляции, которые должны оставаться свободными.

Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия

Одна из самых распространённых и опасных ошибок — блокировка вентиляции. У микроволновых печей вентиляционные отверстия могут располагаться по-разному: сзади, по бокам или сверху корпуса. Если вентиляция находится сверху, любые предметы на поверхности автоматически мешают отводу тепла.

Перекрытые отверстия приводят к перегреву внутренних компонентов. В лучшем случае это сокращает срок службы техники, в худшем — может стать причиной короткого замыкания или возгорания. Даже если вы стараетесь "оставить щель", предметы могут случайно сдвинуться, и риск останется.

Микроволновка не рассчитана на вес

Ставить на микроволновку другие приборы — плохая идея. Корпус не предназначен для нагрузки, особенно точечной. Даже относительно лёгкий тостер или блендер может соскользнуть из-за вибраций или неровной поверхности.

Падение техники чревато не только поломкой устройства, но и травмами. Кроме того, использование микроволновки, когда на ней стоит другой прибор, повышает вероятность перегрева и нестабильной работы.

Опасность воспламеняющихся и влажных предметов

Отдельного внимания заслуживают материалы, которые кладут на микроволновку "на минутку". Кулинарные книги, деревянные разделочные доски, тканевые прихватки или бумажные пакеты могут показаться безобидными, но при нагреве корпуса они становятся потенциально опасными.

Даже если у вашей модели нет вентиляции сверху, риск полностью не исчезает. При перегреве пищи внутри микроволновки тепло может передаваться корпусу, а находящиеся сверху предметы — нагреваться или тлеть. Именно поэтому специалисты рекомендуют не хранить на микроволновке вообще ничего, даже лёгкие вещи.

Дополнительные правила безопасности

Чтобы использование микроволновки оставалось безопасным, важно помнить и о других базовых мерах предосторожности:

  1. Никогда не помещайте внутрь алюминиевую фольгу или предметы с металлическими элементами.
  2. Не используйте микроволновку с повреждённой или деформированной дверцей.
  3. Не оставляйте прибор без присмотра при разогреве жидкостей или пищи, склонной к перегреву.
  4. При длительном отсутствии или во время грозы отключайте микроволновку от сети.

Почему лучше оставить поверхность пустой

Свободная верхняя часть микроволновки — это не вопрос эстетики, а элементарной безопасности. Освобождённая вентиляция, отсутствие лишнего веса и горючих предметов существенно снижают риск поломок и несчастных случаев.

Если на кухне не хватает места, лучше поискать альтернативы — настенные полки, органайзеры или компактные шкафчики. В долгосрочной перспективе это безопаснее и для техники, и для вас.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неисполнение судебного решения о квартире может повлечь уголовное дело — адвокат Жорин 12.01.2026 в 7:16
Не отдал квартиру по решению суда — готовься к последствиям: объясняет адвокат

Задержка с исполнением решения суда по квартире в центре Москвы может повлечь не только иски, но и уголовные последствия.

Читать полностью » Самовольная пристройка к МКД считается реконструкцией — Бердникова 12.01.2026 в 7:09
Штраф — это только начало: что на самом деле ждёт тех, кто строит без разрешения соседей

Незаконная пристройка к дому может обернуться не только штрафом и сносом, но и уголовным делом. Юристы объяснили, где проходит грань.

Читать полностью » Площадь нового жилья в ЮФО падает до 45 кв. м — РБК Краснодар 10.01.2026 в 16:58
Метры уходят, цены растут: новое жильё на юге страны стремительно уменьшается

Квартиры на юге России уменьшаются уже третье десятилетие подряд — демография, ипотека и экономика формируют новый стандарт жилья.

Читать полностью » Правила выдачи семейной ипотеки изменятся с 1 февраля — Исмаилов 09.01.2026 в 7:38
Больше никаких лазеек: как государство будет бороться с обходными схемами в семейной ипотеке

С 1 февраля семейную ипотеку будут выдавать по новым правилам: супругов объединят в один договор, а лазейки для инвесторов закроют.

Читать полностью » Невидимые технологии становятся частью интерьера — дизайнер 09.01.2026 в 5:09
Не видно — значит, работает: невидимые технологии становятся основой современного жилья

Умный дом будущего — это невидимые технологии, которые исчезают в интерьере, создавая комфорт без лишнего цифрового шума и отвлекающих элементов.

Читать полностью » Аренда квартиры в два раза дешевле ипотеки в 2026 году — Циан 08.01.2026 в 10:02
Рынок недвижимости перевернулся: теперь снимать квартиру разумнее, чем брать кредит

Рост цен и дорогая ипотека меняют баланс на рынке жилья — эксперты объясняют, почему в 2026 году аренда часто оказывается разумнее покупки.

Читать полностью » Госдума рассматривает возможность создания простого закона для риелторов — Крашенинников 07.01.2026 в 11:48
Риелторы под контролем: Госдума планирует закон с минимумом правил и максимумом ответственности

В России могут принять закон, регулирующий деятельность риелторов. Председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников предложил два возможных варианта.

Читать полностью » Цены на новостройки в Московской области выросли на 13% в 2025 году — bnMAP.pro 06.01.2026 в 9:58
Средняя стоимость жилья в Московской области достигла рекорда: что делать, если не успели купить

Цены на новостройки в Московской области продолжили расти в 2025 году, а средний бюджет лота значительно увеличился. Какие факторы способствуют такому росту?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зимой цветы дома почти исчезли — а цикламен выдал "шапку" бутонов: секрет в правильном месте
Питомцы
Когти собаки выдают проблему раньше боли: один звук при ходьбе — тревожный сигнал
Авто и мото
Ремень безопасности больше не “один для всех”: Volvo внедряет умную систему с датчиками
Еда
Добавляю в куриные крылышки один напиток — гости в шоке от вкуса: липкие, румяные и улетают мгновенно
Туризм
Крым, о котором не рассказывают на пляжах: эти маршруты возвращают тишину и ощущение уединения
Туризм
Сон как роскошь XXI века: новый формат отдыха обещает перезагрузку без длинного отпуска
Красота и здоровье
Телефон перед сном не всегда враг: в каких случаях экран реально успокаивает и “выключает” мысли
Красота и здоровье
Яркая помада после 50 может старить: замените тон на этот — и губы выглядят моложе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet