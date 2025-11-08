Всё кипело и брызгало — но теперь микроволновка сверкает без единой капли химии
Микроволновка — одна из самых используемых кухонных помощниц, но и одна из самых "забытых" при уборке. Даже при аккуратном использовании внутри прибора оседают частицы пищи и жира, особенно если блюда разогреваются без крышки. Со временем они затвердевают, а на стенках появляется налёт, который трудно удалить.
Ниже — пошаговые инструкции и лучшие способы, как очистить микроволновку в домашних условиях.
Подготовка к чистке
Перед началом уборки важно соблюдать простые, но обязательные меры:
-
Отключите прибор от сети. Никогда не мойте включённую технику.
-
Дождитесь остывания. Горячие стенки удерживают жир, и чистящие средства быстро высыхают, не успев подействовать.
-
Извлеките все съёмные элементы — стеклянную тарелку, роллер, решётку для гриля. Их удобнее мыть отдельно.
-
Используйте подходящую посуду — только стеклянную, керамическую или пластиковую с маркировкой "для СВЧ".
Способы очистки
1. Обычное моющее средство
Самый простой вариант:
-
Разведите 2 ст. ложки геля для посуды в 150 мл воды, взбейте до пены.
-
Нанесите пену на внутренние стенки, закройте дверцу.
-
Включите микроволновку на 30 секунд при максимальной мощности.
-
Дождитесь остывания и протрите поверхности влажной салфеткой.
Если загрязнения остались, используйте средство "Антижир" (без абразивов и кислот). После химических средств тщательно протирайте камеру чистой водой — остатки могут попасть в пищу.
2. Сода
Щадящий и безопасный способ для любых покрытий.
-
Растворите 2 ст. ложки соды в 200 мл воды.
-
Поставьте ёмкость в микроволновку и включите на 5-7 минут на максимальной мощности.
-
Оставьте дверцу закрытой ещё на 5 минут.
-
Протрите стенки салфеткой — грязь легко отойдёт.
3. Лимон или уксус
Подходит, если нужно не только удалить жир, но и устранить запах.
Варианты:
-
Сок половины лимона + 200 мл воды.
-
1-2 ст. ложки лимонной кислоты на 200 мл воды.
-
2 части воды + 1 часть уксуса (яблочного, рисового или столового).
Как применять:
-
Поставьте раствор в миске и нагревайте 5 минут.
-
Не открывайте дверцу ещё 5-7 минут, чтобы пар размягчил загрязнения.
-
Протрите внутренние поверхности.
Совет: кислотные растворы не подходят для микроволновок с эмалевым покрытием — возможны микротрещины.
4. Цитрусовые корки
Натуральный способ для лёгкой чистки и ароматизации.
-
Положите кожуру одного апельсина или лимона в миску с водой.
-
Включите микроволновку на 10-15 минут (или меньше, если вода кипяток).
-
Оставьте при закрытой дверце на полчаса, затем протрите стенки.
Корки выделяют эфирные масла, которые растворяют жир и устраняют запахи.
5. Паровая очистка
Если в вашей модели нет функции самоочистки, её можно легко имитировать.
-
Налейте 200 мл воды в жаропрочную посуду.
-
Включите микроволновку на 5-7 минут при максимальной мощности, пока вода не закипит.
-
Подождите, пока прибор остынет, и удалите загрязнения.
Метод подходит для всех типов покрытий, включая эмаль и биокерамику.
6. Пароочиститель
Если есть парогенератор, можно обработать внутренние поверхности струёй пара.
-
Направьте пар в камеру, закройте дверцу на 2-3 минуты.
-
После остывания вытрите насухо.
-
При наличии насадки из микрофибры можно очищать сразу при обработке.
Что нельзя делать
-
Не нагревайте губки с чистящими средствами — они могут расплавиться и загореться.
-
Не используйте слишком мокрые тряпки — жидкость может попасть в вентиляционные отверстия.
-
Не применяйте агрессивную химию с хлором, кислотами или щёлочами.
-
Не чистите металлическими предметами — они царапают и искрят.
Как сохранить чистоту
-
Используйте крышку для СВЧ. Она защитит камеру от брызг.
-
Разогревайте жидкие блюда в глубокой посуде.
-
Не ставьте продукты в оболочке (яйца, сосиски, овощи с кожурой) — они могут взорваться.
-
Регулярно протирайте камеру мягкой салфеткой после каждого использования.
Тип покрытия и особенности ухода
|Покрытие
|Преимущества
|Особенности ухода
|Эмалевое
|Гладкое, легко моется
|Хрупкое, не терпит кислот
|Нержавеющая сталь
|Прочное
|Требует регулярной полировки
|Керамическое
|Устойчиво к царапинам
|Можно чистить лимоном и содой
|Биокерамика
|Антибактериальная, долговечная
|Дорогая, но простая в уходе
FAQ
Как удалить запах после рыбы или супа?
Поставьте в печь миску с водой и лимонным соком, прогрейте 5 минут.
Можно ли использовать стеклоочиститель?
Только для внешней панели, не для внутренней камеры.
Как часто чистить микроволновку?
Раз в неделю — профилактически, и сразу после сильного загрязнения.
Мифы и правда
-
Миф: сода портит эмаль.
Правда: в умеренных количествах сода безопасна.
-
Миф: микроволновку можно чистить спиртом.
Правда: можно, но только после полного отключения от сети.
-
Миф: лимон удаляет всё.
Правда: для застарелого жира лучше сочетать лимон с содой или паром.
3 интересных факта
-
Паровой метод удаляет до 98% бактерий без химии.
-
Регулярная чистка продлевает срок службы микроволновки на 2-3 года.
-
Цитрусовые масла обладают антибактериальным эффектом и освежают воздух на кухне.
