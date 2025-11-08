Всё кипело и брызгало — но теперь микроволновка сверкает без единой капли химии

Микроволновка — одна из самых используемых кухонных помощниц, но и одна из самых "забытых" при уборке. Даже при аккуратном использовании внутри прибора оседают частицы пищи и жира, особенно если блюда разогреваются без крышки. Со временем они затвердевают, а на стенках появляется налёт, который трудно удалить.

Ниже — пошаговые инструкции и лучшие способы, как очистить микроволновку в домашних условиях.

Подготовка к чистке

Перед началом уборки важно соблюдать простые, но обязательные меры:

Отключите прибор от сети. Никогда не мойте включённую технику. Дождитесь остывания. Горячие стенки удерживают жир, и чистящие средства быстро высыхают, не успев подействовать. Извлеките все съёмные элементы — стеклянную тарелку, роллер, решётку для гриля. Их удобнее мыть отдельно. Используйте подходящую посуду — только стеклянную, керамическую или пластиковую с маркировкой "для СВЧ".

Способы очистки

1. Обычное моющее средство

Самый простой вариант:

Разведите 2 ст. ложки геля для посуды в 150 мл воды, взбейте до пены.

Нанесите пену на внутренние стенки, закройте дверцу.

Включите микроволновку на 30 секунд при максимальной мощности.

Дождитесь остывания и протрите поверхности влажной салфеткой.

Если загрязнения остались, используйте средство "Антижир" (без абразивов и кислот). После химических средств тщательно протирайте камеру чистой водой — остатки могут попасть в пищу.

2. Сода

Щадящий и безопасный способ для любых покрытий.

Растворите 2 ст. ложки соды в 200 мл воды. Поставьте ёмкость в микроволновку и включите на 5-7 минут на максимальной мощности. Оставьте дверцу закрытой ещё на 5 минут. Протрите стенки салфеткой — грязь легко отойдёт.

3. Лимон или уксус

Подходит, если нужно не только удалить жир, но и устранить запах.

Варианты:

Сок половины лимона + 200 мл воды.

1-2 ст. ложки лимонной кислоты на 200 мл воды.

2 части воды + 1 часть уксуса (яблочного, рисового или столового).

Как применять:

Поставьте раствор в миске и нагревайте 5 минут. Не открывайте дверцу ещё 5-7 минут, чтобы пар размягчил загрязнения. Протрите внутренние поверхности.

Совет: кислотные растворы не подходят для микроволновок с эмалевым покрытием — возможны микротрещины.

4. Цитрусовые корки

Натуральный способ для лёгкой чистки и ароматизации.

Положите кожуру одного апельсина или лимона в миску с водой.

Включите микроволновку на 10-15 минут (или меньше, если вода кипяток).

Оставьте при закрытой дверце на полчаса, затем протрите стенки.

Корки выделяют эфирные масла, которые растворяют жир и устраняют запахи.

5. Паровая очистка

Если в вашей модели нет функции самоочистки, её можно легко имитировать.

Налейте 200 мл воды в жаропрочную посуду.

Включите микроволновку на 5-7 минут при максимальной мощности, пока вода не закипит.

Подождите, пока прибор остынет, и удалите загрязнения.

Метод подходит для всех типов покрытий, включая эмаль и биокерамику.

6. Пароочиститель

Если есть парогенератор, можно обработать внутренние поверхности струёй пара.

Направьте пар в камеру, закройте дверцу на 2-3 минуты.

После остывания вытрите насухо.

При наличии насадки из микрофибры можно очищать сразу при обработке.

Что нельзя делать

Не нагревайте губки с чистящими средствами — они могут расплавиться и загореться.

Не используйте слишком мокрые тряпки — жидкость может попасть в вентиляционные отверстия.

Не применяйте агрессивную химию с хлором, кислотами или щёлочами.

Не чистите металлическими предметами — они царапают и искрят.

Как сохранить чистоту

Используйте крышку для СВЧ. Она защитит камеру от брызг. Разогревайте жидкие блюда в глубокой посуде. Не ставьте продукты в оболочке (яйца, сосиски, овощи с кожурой) — они могут взорваться. Регулярно протирайте камеру мягкой салфеткой после каждого использования.

Тип покрытия и особенности ухода

Покрытие Преимущества Особенности ухода Эмалевое Гладкое, легко моется Хрупкое, не терпит кислот Нержавеющая сталь Прочное Требует регулярной полировки Керамическое Устойчиво к царапинам Можно чистить лимоном и содой Биокерамика Антибактериальная, долговечная Дорогая, но простая в уходе

FAQ

Как удалить запах после рыбы или супа?

Поставьте в печь миску с водой и лимонным соком, прогрейте 5 минут.

Можно ли использовать стеклоочиститель?

Только для внешней панели, не для внутренней камеры.

Как часто чистить микроволновку?

Раз в неделю — профилактически, и сразу после сильного загрязнения.

Мифы и правда

Миф: сода портит эмаль.

Правда: в умеренных количествах сода безопасна.

Миф: микроволновку можно чистить спиртом.

Правда: можно, но только после полного отключения от сети.

Миф: лимон удаляет всё.

Правда: для застарелого жира лучше сочетать лимон с содой или паром.

3 интересных факта