Татьяна Костина Опубликована сегодня в 23:19

Всё кипело и брызгало — но теперь микроволновка сверкает без единой капли химии

Микроволновка — одна из самых используемых кухонных помощниц, но и одна из самых "забытых" при уборке. Даже при аккуратном использовании внутри прибора оседают частицы пищи и жира, особенно если блюда разогреваются без крышки. Со временем они затвердевают, а на стенках появляется налёт, который трудно удалить.

Ниже — пошаговые инструкции и лучшие способы, как очистить микроволновку в домашних условиях.

Подготовка к чистке

Перед началом уборки важно соблюдать простые, но обязательные меры:

  1. Отключите прибор от сети. Никогда не мойте включённую технику.

  2. Дождитесь остывания. Горячие стенки удерживают жир, и чистящие средства быстро высыхают, не успев подействовать.

  3. Извлеките все съёмные элементы — стеклянную тарелку, роллер, решётку для гриля. Их удобнее мыть отдельно.

  4. Используйте подходящую посуду — только стеклянную, керамическую или пластиковую с маркировкой "для СВЧ".

Способы очистки

1. Обычное моющее средство

Самый простой вариант:

  • Разведите 2 ст. ложки геля для посуды в 150 мл воды, взбейте до пены.

  • Нанесите пену на внутренние стенки, закройте дверцу.

  • Включите микроволновку на 30 секунд при максимальной мощности.

  • Дождитесь остывания и протрите поверхности влажной салфеткой.

Если загрязнения остались, используйте средство "Антижир" (без абразивов и кислот). После химических средств тщательно протирайте камеру чистой водой — остатки могут попасть в пищу.

2. Сода

Щадящий и безопасный способ для любых покрытий.

  1. Растворите 2 ст. ложки соды в 200 мл воды.

  2. Поставьте ёмкость в микроволновку и включите на 5-7 минут на максимальной мощности.

  3. Оставьте дверцу закрытой ещё на 5 минут.

  4. Протрите стенки салфеткой — грязь легко отойдёт.

3. Лимон или уксус

Подходит, если нужно не только удалить жир, но и устранить запах.

Варианты:

  • Сок половины лимона + 200 мл воды.

  • 1-2 ст. ложки лимонной кислоты на 200 мл воды.

  • 2 части воды + 1 часть уксуса (яблочного, рисового или столового).

Как применять:

  1. Поставьте раствор в миске и нагревайте 5 минут.

  2. Не открывайте дверцу ещё 5-7 минут, чтобы пар размягчил загрязнения.

  3. Протрите внутренние поверхности.

Совет: кислотные растворы не подходят для микроволновок с эмалевым покрытием — возможны микротрещины.

4. Цитрусовые корки

Натуральный способ для лёгкой чистки и ароматизации.

  • Положите кожуру одного апельсина или лимона в миску с водой.

  • Включите микроволновку на 10-15 минут (или меньше, если вода кипяток).

  • Оставьте при закрытой дверце на полчаса, затем протрите стенки.

Корки выделяют эфирные масла, которые растворяют жир и устраняют запахи.

5. Паровая очистка

Если в вашей модели нет функции самоочистки, её можно легко имитировать.

  • Налейте 200 мл воды в жаропрочную посуду.

  • Включите микроволновку на 5-7 минут при максимальной мощности, пока вода не закипит.

  • Подождите, пока прибор остынет, и удалите загрязнения.

Метод подходит для всех типов покрытий, включая эмаль и биокерамику.

6. Пароочиститель

Если есть парогенератор, можно обработать внутренние поверхности струёй пара.

  • Направьте пар в камеру, закройте дверцу на 2-3 минуты.

  • После остывания вытрите насухо.

  • При наличии насадки из микрофибры можно очищать сразу при обработке.

Что нельзя делать

  • Не нагревайте губки с чистящими средствами — они могут расплавиться и загореться.

  • Не используйте слишком мокрые тряпки — жидкость может попасть в вентиляционные отверстия.

  • Не применяйте агрессивную химию с хлором, кислотами или щёлочами.

  • Не чистите металлическими предметами — они царапают и искрят.

Как сохранить чистоту

  1. Используйте крышку для СВЧ. Она защитит камеру от брызг.

  2. Разогревайте жидкие блюда в глубокой посуде.

  3. Не ставьте продукты в оболочке (яйца, сосиски, овощи с кожурой) — они могут взорваться.

  4. Регулярно протирайте камеру мягкой салфеткой после каждого использования.

Тип покрытия и особенности ухода

Покрытие Преимущества Особенности ухода
Эмалевое Гладкое, легко моется Хрупкое, не терпит кислот
Нержавеющая сталь Прочное Требует регулярной полировки
Керамическое Устойчиво к царапинам Можно чистить лимоном и содой
Биокерамика Антибактериальная, долговечная Дорогая, но простая в уходе

FAQ

Как удалить запах после рыбы или супа?
Поставьте в печь миску с водой и лимонным соком, прогрейте 5 минут.

Можно ли использовать стеклоочиститель?
Только для внешней панели, не для внутренней камеры.

Как часто чистить микроволновку?
Раз в неделю — профилактически, и сразу после сильного загрязнения.

Мифы и правда

  • Миф: сода портит эмаль.
    Правда: в умеренных количествах сода безопасна.

  • Миф: микроволновку можно чистить спиртом.
    Правда: можно, но только после полного отключения от сети.

  • Миф: лимон удаляет всё.
    Правда: для застарелого жира лучше сочетать лимон с содой или паром.

3 интересных факта

  1. Паровой метод удаляет до 98% бактерий без химии.

  2. Регулярная чистка продлевает срок службы микроволновки на 2-3 года.

  3. Цитрусовые масла обладают антибактериальным эффектом и освежают воздух на кухне.

