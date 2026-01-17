Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шоколадный торт
Шоколадный торт
Артём Соколов Опубликована сегодня в 9:52

Смешала муку, какао и яйцо — торт готов через 5 минут: духовка отдыхает, а гости в шоке

Домашний торт без духовки готовится из муки, какао, яйца, молока и масла — повар

Домашний торт можно приготовить буквально за несколько минут, не включая духовку и не тратя время на сложные процессы. Рецепт десерта в микроволновке давно стал палочкой-выручалочкой, когда хочется сладкого здесь и сейчас. Минимум ингредиентов и быстрый результат делают его особенно популярным. Об этом сообщает кулинарный портал 1000. menu.

Быстрый десерт без духовки

Торт, приготовленный в микроволновке, — это практичное решение для спонтанных чаепитий и неожиданных гостей. Основа десерта — простой шоколадный бисквит, который замешивается из доступных продуктов: муки, сахара, какао, яйца, молока и растительного масла. Такие ингредиенты обычно есть под рукой, поэтому готовка не требует предварительной подготовки и хорошо вписывается в формат десертов без выпечки.

Главное преимущество рецепта — скорость. Замес теста занимает всего несколько минут, а выпечка при высокой мощности микроволновой печи длится не более четырёх минут. При этом бисквит получается мягким и воздушным, если соблюдать пропорции и не пересушить корж. Консистенция теста должна напоминать густую сметану — это ключевой ориентир для удачного результата.

Тонкости приготовления бисквита

Для выпечки используется форма, подходящая для микроволновки. Её смазывают маслом и при желании застилают пергаментом, чтобы корж легко извлекался. Небольшое углубление в центре теста помогает избежать куполообразного подъёма и сохранить ровную поверхность. Выпекание происходит при мощности около 900 Вт, с обязательной проверкой готовности через три минуты.

После окончания программы бисквиту дают немного постоять внутри печи. Это позволяет ему "дойти" и сохранить структуру. Затем корж обязательно вынимают из формы и остужают на решётке, чтобы избежать излишней влажности. Остывший бисквит легко разрезается на несколько слоёв, что позволяет собрать полноценный торт.

Начинки, сборка и подача

Для прослойки используется шоколадная паста, которая придаёт торту насыщенный вкус и не требует дополнительной подготовки. При желании её можно заменить варёной сгущёнкой или взбитыми сливками, не меняя принцип сборки. Каждый корж равномерно промазывается, после чего торт собирается и покрывается кремом снаружи.

Финальный штрих — грецкие орехи. Их слегка подсушивают, измельчают и используют для обсыпки боков и верха, добавляя текстуру и лёгкий ореховый аромат, который хорошо работает в шоколадных домашних десертах. Десерт можно подавать сразу или убрать в холодильник для пропитки, если позволяет время. Такой торт хорошо сочетается с чаем, кофе или какао.

В итоге торт в микроволновке становится примером того, как быстрые рецепты могут быть полноценными и вкусными. Он не требует кулинарного опыта, сложной техники и редких продуктов. Простота, доступность и скорость делают этот десерт универсальным решением для домашней кухни. Даже в ограниченных условиях можно приготовить сладкое угощение, которое выглядит как классический торт.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

