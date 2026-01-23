Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате
Будто рентген для сердца: технология видит сквозь кожу то, что раньше оставалось тайной

Ранние признаки болезней сердца выявили через кожу — Мюнхенский центр Гельмгольца

Сердечно-сосудистые заболевания часто начинаются незаметно, задолго до первых тревожных симптомов. Ключевые изменения происходят в мельчайших сосудах, которые до сих пор было почти невозможно изучить без сложных процедур. Новая технология позволяет буквально заглянуть под кожу и увидеть ранние сигналы риска. Об этом сообщает Мюнхенский центр Гельмгольца.

Новая визуализация микрососудов без вмешательства

Учёные из Института Гельмгольца в Мюнхене совместно с Мюнхенским техническим университетом разработали метод fast-RSOM — усовершенствованную систему оптоакустической визуализации. Она позволяет получать детальные изображения мельчайших кровеносных сосудов непосредственно через кожу, без уколов, контрастных веществ и хирургического вмешательства. Технология фиксирует структуру и состояние капилляров с высоким пространственным разрешением и делает это за короткое время, что особенно важно для клинического применения. Такой подход расширяет представление о том, как формируется сосудистое здоровье и почему даже незначительные отклонения на микроскопическом уровне могут иметь долгосрочные последствия для всего организма.

Ранние изменения, которые раньше нельзя было увидеть

Одним из самых ранних маркеров сердечно-сосудистого риска считается микрососудистая эндотелиальная дисфункция — нарушение способности сосудов расширяться и сужаться. Эти процессы развиваются задолго до появления симптомов и часто остаются незамеченными при стандартных обследованиях. Ранее оценка состояния сосудов строилась в основном на косвенных показателях, тогда как изменения в микросети напрямую влияют на питание тканей и регуляцию кровотока. Интерес к таким ранним механизмам растёт на фоне данных о том, как образ жизни и питание отражаются на состоянии сосудов, включая исследования о том, что какао и чай защитили сосуды при длительном сидении.

"С помощью fast-RSOM мы впервые можем неинвазивно оценить эндотелиальную дисфункцию на уровне отдельных капилляров и слоев кожи у человека", — доктор Хайлонг Хэ из Института биологической и медицинской визуализации.

Прогрессирование болезни до появления симптомов

Fast-RSOM формирует динамические биомаркеры, которые отражают тонкие функциональные нарушения микрососудов. Эти изменения могут быть связаны с курением, повышенным артериальным давлением, ожирением и другими факторами риска. В отличие от традиционных подходов, основанных на статистике и анамнезе, технология позволяет количественно оценить реальные изменения в сосудистой системе конкретного человека. Это особенно важно в условиях, когда ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями постепенно меняется, и, как показывают данные, ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РФ улучшается, во многом за счёт ранней диагностики и профилактики.

"Наш новый подход позволяет по-новому взглянуть на то, как сердечно-сосудистые заболевания проявляются на микрососудистом уровне", — говорит сосудистый хирург и старший научный сотрудник Ангелос Карлас из университетской клиники ТУМ.

Шаг к повседневной клинической практике

В ближайшее время исследователи планируют протестировать fast-RSOM на более крупных и разнообразных группах пациентов. Следующий этап — интеграция получаемых биомаркеров в клинические протоколы. Портативность и неинвазивный характер устройства позволяют рассматривать его как инструмент для амбулаторных осмотров и профилактических программ. Это может изменить подход к оценке сердечно-сосудистого риска, сместив акцент на предупреждение заболеваний, а не борьбу с их последствиями.

"Технология fast-RSOM может изменить подход к профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит директор Центра биоинженерии Института Гельмгольца в Мюнхене профессор Василис Нциахристос.

Развитие fast-RSOM подчёркивает, что будущее кардиологии всё чаще связано с ранней и точной визуализацией. Возможность увидеть микрососудистые изменения ещё до появления симптомов даёт врачам больше времени для принятия решений, а пациентам — шанс сохранить здоровье сердца на долгие годы.

