Крупная сделка технологического гиганта Microsoft с компанией G42, поддерживаемой Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и занимающейся технологиями искусственного интеллекта, в конечном итоге может повлечь за собой передачу сложных чипов и инструментов за рубеж, что ставит под угрозу национальную безопасность США, заявил президент Microsoft Брэд Смит.

В интервью Reuters на этой неделе Смит сказал, что сделка компаний может перейти ко второму этапу, предполагающему экспорт важнейших компонентов технологии ИИ.

Официальные лица США ранее заявили, что системы искусственного интеллекта могут представлять угрозу национальной безопасности, в том числе помогать противникам страны разрабатывать химическое, биологическое и ядерное оружие.

Для продвижения сделки потребуется одобрение Министерства торговли США. Руководители Microsoft отметили, что соглашение включает меры защиты технологий Microsoft и предотвращения их использования КНР для обучения систем ИИ. Однако в чём заключаются эти меры, представители компании не сообщают.

Закрытый характер переговоров между двумя частными компаниями о передаче американских технологий вызвал тревогу у законодателей США.

"Я обеспокоен отсутствием надлежащих мер для защиты чувствительных технологий американского происхождения от китайского шпионажа, учитывая интересы Коммунистической партии Китая в ОАЭ", — заявил республиканец, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Рейтер Майкл Маккол.

В настоящее время в США нет нормативных актов, ограничивающих экспорт технологий искусственного интеллекта, и сделка Microsoft и G42 выявила этот пробел в американском законодательстве.

"По сути, мы сосредоточены на том, чтобы американские технологии могли безопасно распространяться по всему миру", — сказал Смит.

Ранее Норвегия сообщила об ужесточении условий въезда для россиян.

Фото: commons.wikimedia.org/Харсохтун (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).