Корпорация Microsoft открыла доступ к обновлениям Windows и Office без использования VPN, сообщают "Известия" со ссылкой на специалистов в области программного обеспечения.
Кроме того, облачные продукты для российских IT-компаний остаются открытыми, хотя Microsoft обещала закрыть доступ к ним ещё 20 марта.
Эксперты полагают, что американская корпорация просто боится потерять крупный российский рынок, который постепенно разрабатывает собственные альтернативные решения.
Тем временем Елена Зеленская наносит визит в Сербию.
Фото: commons. wikimedia.org/Раймон Спеккинг (Creative Commons CC BY-SA 4.0).
В Грузии в ходе митинга задержали трех иностранных граждан: одного гражданина РФ и двоих граждан США
13 мая в Тбилиси сотрудники правопорядка задержали около 20 митингующих, среди которых были гражданин РФ и двое граждан США. Выяснилось, что митинг был организован в связи с принятием законопроекта об иностранных агентах.
Варшава отменила переговоры с Киевом по сельскому хозяйству из-за коррупции
Украинских переговорщиков по вопросам сельского хозяйства уличили в коррупции.
Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев
Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.
Депутат Чаплин: сколько стоит стаж для получения пенсии
Если обязательного минимального стажа, а также баллов для оформления пенсии не хватило, их можно приобрести. В этом году по новым условиям. Взнос для получения одного года трудового стажа и соответственно баллов в этом году вырос, говорит депутат Госдумы РФ Чаплин.