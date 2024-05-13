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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:48

Microsoft открыла доступ к обновлениям без VPN

Корпорация Microsoft открыла доступ к обновлениям Windows и Office без использования VPN, сообщают "Известия" со ссылкой на специалистов в области программного обеспечения.

Кроме того, облачные продукты для российских IT-компаний остаются открытыми, хотя Microsoft обещала закрыть доступ к ним ещё 20 марта.

Эксперты полагают, что американская корпорация просто боится потерять крупный российский рынок, который постепенно разрабатывает собственные альтернативные решения.

Тем временем Елена Зеленская наносит визит в Сербию.

Фото: commons. wikimedia.org/Раймон Спеккинг (Creative Commons CC BY-SA 4.0).

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