Игра на опережение: Microsoft бросает вызов ChatGPT прямо в адресной строке
Пользователи браузера Microsoft Edge начали замечать новую функцию: при вводе адресов ChatGPT, Perplexity AI или DeepSeek в адресную строку появляется предложение попробовать Copilot — фирменного ИИ-помощника Microsoft. Если нажать на кнопку, Copilot автоматически открывается в боковой панели браузера.
Как это работает
Теперь Edge не просто отображает результаты поиска, а активно предлагает пользователям альтернативу сторонним нейросетям. При попытке перейти на популярные сайты с искусственным интеллектом, браузер показывает всплывающее окно с кнопкой "Попробуйте Copilot" (Try Copilot).
Эта кнопка выделяется крупным шрифтом и анимирована, что делает её особенно заметной. После клика помощник запускается прямо внутри интерфейса Edge, не требуя перехода на отдельный сайт.
По сути, Microsoft внедряет механизм апселла — навязчивого, но тонко интегрированного предложения собственных сервисов внутри браузера.
"Это способ напомнить пользователям, что у Microsoft тоже есть мощный ИИ-инструмент", — отметил аналитик цифрового рынка Илья Воронов.
Почему Microsoft делает это
Copilot работает на базе GPT-5, как и ChatGPT, однако не получил широкой популярности. Согласно данным Similar Web, доля Microsoft Copilot на рынке генеративных ИИ-сервисов составляет менее 1,5%.
Однако если учитывать все продукты Microsoft — Windows, 365 и Edge, — ситуация меняется. Встроенная интеграция в экосистему компании обеспечивает Copilot миллионы потенциальных пользователей.
Новая стратегия Microsoft направлена на то, чтобы расширить эту аудиторию, используя сам браузер как инструмент продвижения.
Сравнение: как разные компании продвигают свои ИИ-помощники
|Компания
|Инструмент
|Канал продвижения
|Особенности
|Microsoft
|Copilot
|Edge, Bing, Windows 365
|Встроенные подсказки и боковая панель
|OpenAI
|ChatGPT
|Прямая реклама и партнерства
|Мобильные приложения, интеграции с другими сервисами
|Gemini
|Поисковая выдача и Android
|Тесная интеграция в экосистему Google
|Anthropic
|Claude
|API и корпоративные решения
|Ставка на безопасность и приватность
Советы: как отключить всплывающие подсказки в Edge
-
Откройте меню Настройки → Конфиденциальность, поиск и службы.
-
Найдите раздел Адресная строка и поиск.
-
Отключите пункт Показывать предложения Microsoft при вводе URL.
-
Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.
Если вы предпочитаете использовать ChatGPT или другой ИИ-сервис, такой шаг избавит от лишней рекламы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: нажимать на кнопку "Try Copilot" без понимания, что произойдёт.
Последствие: открытие боковой панели с Copilot, которая может отвлекать от основной задачи.
Альтернатива: игнорировать подсказку и продолжить переход на нужный сайт.
-
Ошибка: не проверять настройки конфиденциальности после обновления Edge.
Последствие: браузер может вновь активировать рекламные предложения.
Альтернатива: регулярно контролировать параметры приватности.
А что если Microsoft сделает Copilot обязательным?
Если компания интегрирует Copilot глубже — например, в систему Windows по умолчанию, — пользователи получат ещё больше точек взаимодействия с ИИ-помощником. Это может привести к росту его доли на рынке, но и усилит обсуждение навязчивости интеграций Microsoft.
Плюсы и минусы встроенной рекламы Copilot
|Плюсы
|Минусы
|Ускоряет знакомство пользователей с новым инструментом
|Воспринимается как агрессивная реклама
|Интеграция без установки дополнительных приложений
|Отвлекает при работе в браузере
|Возможность мгновенно запустить ИИ-помощника
|Не всегда релевантна интересам пользователя
|Поддержка экосистемы Microsoft
|Может снижать доверие к Edge
FAQ
Почему Edge показывает кнопку Copilot при вводе ChatGPT?
Это часть новой рекламной кампании Microsoft, направленной на продвижение собственного ИИ-помощника.
Можно ли полностью убрать Copilot из Edge?
Полностью — нет, но можно отключить боковую панель и подсказки через настройки.
Работает ли Copilot на той же модели, что ChatGPT?
Да, обе платформы используют GPT-5, но с разными настройками и возможностями.
Мифы и правда
-
Миф: Microsoft подменяет сайты ChatGPT и Perplexity AI.
Правда: переход всё равно совершается, но браузер добавляет собственное рекламное окно.
-
Миф: Copilot открывается вместо других ИИ-сервисов.
Правда: он лишь появляется в боковой панели, не мешая загрузке страницы.
-
Миф: Edge собирает данные о всех запросах к ChatGPT.
Правда: браузер анализирует только адресную строку для показа подсказок.
Исторический контекст
Microsoft не впервые использует Edge для продвижения собственных решений. Когда пользователи пытались скачать Google Chrome, браузер показывал сообщение о том, что Edge работает на тех же технологиях, и рекомендовал остаться.
Теперь аналогичный приём применяется для Copilot — но уже в эпоху бурного развития ИИ-сервисов.
3 интересных факта
-
Copilot впервые появился как дополнение к Microsoft 365 в 2023 году, а позже стал частью Windows и Edge.
-
Система Bing уже рекламировала Copilot при поиске ChatGPT и Gemini.
-
Edge распознаёт домены не только ChatGPT, но и Comet и Codex GPT — и тоже предлагает Copilot.
