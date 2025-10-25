Игра на опережение: Microsoft бросает вызов ChatGPT прямо в адресной строке

Пользователи браузера Microsoft Edge начали замечать новую функцию: при вводе адресов ChatGPT, Perplexity AI или DeepSeek в адресную строку появляется предложение попробовать Copilot — фирменного ИИ-помощника Microsoft. Если нажать на кнопку, Copilot автоматически открывается в боковой панели браузера.

Как это работает

Теперь Edge не просто отображает результаты поиска, а активно предлагает пользователям альтернативу сторонним нейросетям. При попытке перейти на популярные сайты с искусственным интеллектом, браузер показывает всплывающее окно с кнопкой "Попробуйте Copilot" (Try Copilot).

Эта кнопка выделяется крупным шрифтом и анимирована, что делает её особенно заметной. После клика помощник запускается прямо внутри интерфейса Edge, не требуя перехода на отдельный сайт.

По сути, Microsoft внедряет механизм апселла — навязчивого, но тонко интегрированного предложения собственных сервисов внутри браузера.

"Это способ напомнить пользователям, что у Microsoft тоже есть мощный ИИ-инструмент", — отметил аналитик цифрового рынка Илья Воронов.

Почему Microsoft делает это

Copilot работает на базе GPT-5, как и ChatGPT, однако не получил широкой популярности. Согласно данным Similar Web, доля Microsoft Copilot на рынке генеративных ИИ-сервисов составляет менее 1,5%.

Однако если учитывать все продукты Microsoft — Windows, 365 и Edge, — ситуация меняется. Встроенная интеграция в экосистему компании обеспечивает Copilot миллионы потенциальных пользователей.

Новая стратегия Microsoft направлена на то, чтобы расширить эту аудиторию, используя сам браузер как инструмент продвижения.

Сравнение: как разные компании продвигают свои ИИ-помощники

Компания Инструмент Канал продвижения Особенности Microsoft Copilot Edge, Bing, Windows 365 Встроенные подсказки и боковая панель OpenAI ChatGPT Прямая реклама и партнерства Мобильные приложения, интеграции с другими сервисами Google Gemini Поисковая выдача и Android Тесная интеграция в экосистему Google Anthropic Claude API и корпоративные решения Ставка на безопасность и приватность

Советы: как отключить всплывающие подсказки в Edge

Откройте меню Настройки → Конфиденциальность, поиск и службы. Найдите раздел Адресная строка и поиск. Отключите пункт Показывать предложения Microsoft при вводе URL. Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.

Если вы предпочитаете использовать ChatGPT или другой ИИ-сервис, такой шаг избавит от лишней рекламы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: нажимать на кнопку "Try Copilot" без понимания, что произойдёт.

Последствие: открытие боковой панели с Copilot, которая может отвлекать от основной задачи.

Альтернатива: игнорировать подсказку и продолжить переход на нужный сайт.

Ошибка: не проверять настройки конфиденциальности после обновления Edge.

Последствие: браузер может вновь активировать рекламные предложения.

Альтернатива: регулярно контролировать параметры приватности.

А что если Microsoft сделает Copilot обязательным?

Если компания интегрирует Copilot глубже — например, в систему Windows по умолчанию, — пользователи получат ещё больше точек взаимодействия с ИИ-помощником. Это может привести к росту его доли на рынке, но и усилит обсуждение навязчивости интеграций Microsoft.

Плюсы и минусы встроенной рекламы Copilot

Плюсы Минусы Ускоряет знакомство пользователей с новым инструментом Воспринимается как агрессивная реклама Интеграция без установки дополнительных приложений Отвлекает при работе в браузере Возможность мгновенно запустить ИИ-помощника Не всегда релевантна интересам пользователя Поддержка экосистемы Microsoft Может снижать доверие к Edge

FAQ

Почему Edge показывает кнопку Copilot при вводе ChatGPT?

Это часть новой рекламной кампании Microsoft, направленной на продвижение собственного ИИ-помощника.

Можно ли полностью убрать Copilot из Edge?

Полностью — нет, но можно отключить боковую панель и подсказки через настройки.

Работает ли Copilot на той же модели, что ChatGPT?

Да, обе платформы используют GPT-5, но с разными настройками и возможностями.

Мифы и правда

Миф: Microsoft подменяет сайты ChatGPT и Perplexity AI.

Правда: переход всё равно совершается, но браузер добавляет собственное рекламное окно.

Миф: Copilot открывается вместо других ИИ-сервисов.

Правда: он лишь появляется в боковой панели, не мешая загрузке страницы.

Миф: Edge собирает данные о всех запросах к ChatGPT.

Правда: браузер анализирует только адресную строку для показа подсказок.

Исторический контекст

Microsoft не впервые использует Edge для продвижения собственных решений. Когда пользователи пытались скачать Google Chrome, браузер показывал сообщение о том, что Edge работает на тех же технологиях, и рекомендовал остаться.

Теперь аналогичный приём применяется для Copilot — но уже в эпоху бурного развития ИИ-сервисов.

3 интересных факта