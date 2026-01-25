Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чайный пакетик
Чайный пакетик
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:09

Миллиарды частиц в одной заварке: привычный чай оказался фабрикой микропластика

Учёные обнаружили микропластик в чае из пакетиков — Daily Galaxy

Ваш привычный чай может скрывать куда больше, чем кажется на первый взгляд. За спокойным ритуалом заваривания иногда прячется невидимый компонент, о котором редко задумываются. Учёные всё чаще находят микропластик в повседневных продуктах, и чай оказался в их числе. Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Миллиарды частиц в одной чашке

Исследование, опубликованное в журнале Chemosphere, было посвящено материалам, из которых изготавливают чайные пакетики. Учёные изучили полипропиленовые, нейлоновые и целлюлозные варианты, широко представленные в продаже. Выяснилось, что при заваривании в горячей воде все они выделяют микропластик, но в разном объёме.

Наибольшие показатели зафиксировали у полипропиленовых пакетиков — более 1,2 миллиарда микрочастиц на миллилитр напитка. Нейлон выделял миллионы частиц, а целлюлоза — меньше, но всё же в значимом количестве. На процесс влияет температура воды, перемешивание и физическая структура материала.

"Мы должны быть обеспокоены огромным количеством одноразового пластика, с которым люди сталкиваются ежедневно", — сказала соавтор исследования Альба Гарсия-Родригес.

Результаты дополняют данные других работ, включая исследования о том, как наночастицы в продуктах меняют работу кишечника и взаимодействуют с микрофлорой.

Как микропластик ведёт себя в организме

Учёные также изучили взаимодействие микропластика с клетками кишечника человека в лабораторных условиях. Эксперимент показал, что частицы могут проникать внутрь клеток, а некоторые достигают ядра, где происходят ключевые клеточные процессы.

Микропластик достаточно мал, чтобы проходить через желудочно-кишечный тракт и потенциально попадать в кровоток. Это усиливает интерес исследователей к его возможному влиянию на органы и обмен веществ.

"Тот факт, что в продукте, предназначенном для употребления в пищу, обнаружено так много микро- и нанопластика, вызывает опасения", — сказал профессор гигиены окружающей среды Джон Микер из Мичиганского университета.

При этом специалисты подчёркивают, что исследования находятся на ранней стадии. Ана Навас-Асьен из Колумбийского университета отмечает, что говорить о долгосрочных последствиях для здоровья пока рано.

Почему выбор пакетика имеет значение

Тем, кто хочет снизить контакт с микропластиком, исследователи советуют выбирать листовой чай и использовать заварники из нержавеющей стали или многоразовые фильтры без пластика. Такой подход уменьшает вероятность попадания частиц в напиток.

Отдельное внимание уделяется биоразлагаемым пакетикам. Несмотря на экологичный имидж, материалы вроде полимолочной кислоты также могут активно выделять микропластик при разложении.

"Нам говорят, что они биоразлагаемые. Но из-за этого они также выделяют ещё больше нанопластика", — пояснила Гарсия-Родригес.

Маленькие привычки и большая картина

История с чайными пакетиками — часть более широкой проблемы. Микропластик присутствует в упаковке продуктов, бутылках с водой и кухонной утвари, а его влияние может усиливаться при уже существующих сигналах нарушений работы ЖКТ. Эксперты советуют чаще выбирать стеклянную тару и по возможности избегать одноразового пластика.

Исследование подчёркивает важность осознанного выбора и необходимости дальнейших научных работ. Пластик остаётся полезным материалом, но вопрос его количества и форм применения требует более строгого контроля.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

