Едим чеддер — получаем пластиковую карту: что теперь обнаружили в сырах
Учёные нашли микропластик почти во всех видах сыра: какие сорта безопаснее
То, что микропластик обнаруживают в морепродуктах и воде, уже давно не удивляет. Но теперь выяснилось, что частицы пластика есть даже в молочных продуктах. Исследователи из Падуанского университета (Италия) нашли микропластик почти во всех образцах сыра, независимо от их происхождения и технологии производства.
Что показало исследование
Учёные проанализировали 28 образцов молока и различных видов сыра. В 26 из них были обнаружены частицы ПЭТ (полиэтилентерефталата), полиэтилена и полипропилена - самых распространённых типов пластика, применяемых для упаковки.
Наибольшие концентрации выявили в зрелых сортах, таких как чеддер и пармезан — до 1850 частиц на килограмм. Для сравнения, в мягких сырах вроде моцареллы, рикотты и феты обнаружено около 1280 частиц/кг, а в молоке — в среднем 350 частиц/литр.
Исследование опубликовано в журнале Science of Food, где отмечается: микропластик присутствует практически во всей пищевой цепочке — от воды и кормов до готовой продукции.
Как пластик попадает в сыр
Источников загрязнения несколько:
-
Упаковка и хранение. Пластиковая тара, вакуумные плёнки и контейнеры выделяют микрочастицы, особенно при контакте с жирными продуктами.
-
Корма и молочное оборудование. Частицы могут попадать в молоко ещё на стадии фермы — через загрязнённые корма, доильные шланги или спецодежду работников.
-
Процесс созревания. При длительном прессовании и выдержке микропластик из оборудования и воздуха накапливается активнее, поэтому выдержанные сыры содержат его больше.
Чем опасен микропластик в еде
Учёные пока не пришли к окончательному выводу о влиянии микропластика на организм человека, однако исследования последних лет выявляют ряд тревожных эффектов. Даже микроскопические частицы могут:
-
нарушать уровень сахара в крови и обмен веществ;
-
вызывать хронические воспаления;
-
повреждать клетки печени и кишечника;
-
сбивать гормональный баланс;
-
влиять на состав и активность микрофлоры.
Даже если количество частиц мало, они способны накапливаться, вызывая долгосрочные изменения. Особенно уязвимы дети и люди с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.
Сравнение по содержанию микропластика
|Продукт
|Среднее количество частиц
|Уровень риска
|Чеддер, пармезан (зрелые сыры)
|до 1850 частиц/кг
|Высокий
|Моцарелла, рикотта, фета (свежие сыры)
|около 1280 частиц/кг
|Средний
|Молоко
|около 350 частиц/л
|Низкий
Как снизить воздействие микропластика
Эксперты отмечают, что полностью избежать контакта с микропластиком сложно, но его количество в рационе можно сократить:
-
Откажитесь от пластиковой упаковки, когда это возможно.
Храните продукты в стеклянных или керамических контейнерах.
-
Не используйте пластиковые разделочные доски.
Лучше выбирать деревянные или стеклянные поверхности — они не стираются и не выделяют микрочастицы.
-
Минимизируйте употребление бутилированной воды.
Пластик бутылок — один из основных источников микрочастиц. Альтернатива — фильтрованная вода из стеклянных ёмкостей.
-
Покупайте сыр на развес или в бумажной упаковке.
Так можно сократить контакт продукта с пластиком.
-
Не храните жирные продукты в пластике.
Жиры ускоряют выделение микрочастиц из упаковки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: разогревать еду в пластиковых контейнерах.
Последствие: под воздействием температуры выделяются микрочастицы и токсичные соединения.
Альтернатива: использовать стекло или керамику для подогрева.
-
Ошибка: повторно использовать одноразовые бутылки.
Последствие: со временем пластик разрушается и выделяет больше микрочастиц.
Альтернатива: многоразовые бутылки из нержавеющей стали или стекла.
-
Ошибка: считать, что микропластик оседает только в воде.
Последствие: недооценка рисков и постоянное потребление загрязнённых продуктов.
Альтернатива: обращать внимание на источники упаковки и происхождение продуктов.
А что если отказаться от сыра?
Полный отказ не обязателен — большинство экспертов рекомендуют сократить потребление выдержанных сортов и отдавать предпочтение свежим, особенно если они произведены локально и упакованы в экологичные материалы.
Плюсы и минусы ситуации с микропластиком
|Плюсы
|Минусы
|Повышенное внимание к качеству продуктов
|Широкое распространение микропластика в пищевой цепи
|Возможность перехода на устойчивую упаковку
|Риск накопления пластика в организме
|Развитие исследований и контроля
|Сложность полного отказа от пластика
FAQ
Можно ли удалить микропластик при промывке сыра или молока?
Нет. Частицы настолько малы, что удалить их водой невозможно — они уже внутри продукта.
Какой сыр выбрать, если хочется минимизировать риск?
Свежие сыры (рикотта, фета, моцарелла) безопаснее, чем выдержанные. Лучше выбирать продукцию с минимальной упаковкой.
Стоит ли переходить на растительные сыры?
Они могут содержать меньше микропластика, но важно проверять упаковку и состав.
Как понять, есть ли микропластик в конкретном продукте?
Пока ни один производитель не указывает это в маркировке — данные можно получить только из лабораторных анализов.
Мифы и правда
-
Миф: микропластик безвреден, потому что не усваивается.
Правда: исследования показывают, что мельчайшие частицы могут проникать в ткани и кровь.
-
Миф: загрязнение связано только с упаковкой.
Правда: пластик попадает в пищу ещё на стадии производства и хранения.
-
Миф: в растительных продуктах микропластика нет.
Правда: он обнаружен даже в соли, мёде и чае в пакетиках.
3 интересных факта
-
В среднем человек съедает до 5 граммов микропластика в неделю - эквивалент банковской карты.
-
Микропластик обнаружен не только в пище, но и в воздухе: мы вдыхаем до 10 000 частиц ежедневно.
-
Учёные из Падуанского университета считают, что основная доля микропластика в сыре появляется именно во время созревания и хранения, а не от упаковки.
