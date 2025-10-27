Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сыр камамбер
© Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 21:17

Едим чеддер — получаем пластиковую карту: что теперь обнаружили в сырах

Исследование Падуанского университета показало: микропластик найден в 26 из 28 образцов сыра

Учёные нашли микропластик почти во всех видах сыра: какие сорта безопаснее

То, что микропластик обнаруживают в морепродуктах и воде, уже давно не удивляет. Но теперь выяснилось, что частицы пластика есть даже в молочных продуктах. Исследователи из Падуанского университета (Италия) нашли микропластик почти во всех образцах сыра, независимо от их происхождения и технологии производства.

Что показало исследование

Учёные проанализировали 28 образцов молока и различных видов сыра. В 26 из них были обнаружены частицы ПЭТ (полиэтилентерефталата), полиэтилена и полипропилена - самых распространённых типов пластика, применяемых для упаковки.

Наибольшие концентрации выявили в зрелых сортах, таких как чеддер и пармезан — до 1850 частиц на килограмм. Для сравнения, в мягких сырах вроде моцареллы, рикотты и феты обнаружено около 1280 частиц/кг, а в молоке — в среднем 350 частиц/литр.

Исследование опубликовано в журнале Science of Food, где отмечается: микропластик присутствует практически во всей пищевой цепочке — от воды и кормов до готовой продукции.

Как пластик попадает в сыр

Источников загрязнения несколько:

  1. Упаковка и хранение. Пластиковая тара, вакуумные плёнки и контейнеры выделяют микрочастицы, особенно при контакте с жирными продуктами.

  2. Корма и молочное оборудование. Частицы могут попадать в молоко ещё на стадии фермы — через загрязнённые корма, доильные шланги или спецодежду работников.

  3. Процесс созревания. При длительном прессовании и выдержке микропластик из оборудования и воздуха накапливается активнее, поэтому выдержанные сыры содержат его больше.

Чем опасен микропластик в еде

Учёные пока не пришли к окончательному выводу о влиянии микропластика на организм человека, однако исследования последних лет выявляют ряд тревожных эффектов. Даже микроскопические частицы могут:

  • нарушать уровень сахара в крови и обмен веществ;

  • вызывать хронические воспаления;

  • повреждать клетки печени и кишечника;

  • сбивать гормональный баланс;

  • влиять на состав и активность микрофлоры.

Даже если количество частиц мало, они способны накапливаться, вызывая долгосрочные изменения. Особенно уязвимы дети и люди с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

Сравнение по содержанию микропластика

Продукт Среднее количество частиц Уровень риска
Чеддер, пармезан (зрелые сыры) до 1850 частиц/кг Высокий
Моцарелла, рикотта, фета (свежие сыры) около 1280 частиц/кг Средний
Молоко около 350 частиц/л Низкий

Как снизить воздействие микропластика

Эксперты отмечают, что полностью избежать контакта с микропластиком сложно, но его количество в рационе можно сократить:

  1. Откажитесь от пластиковой упаковки, когда это возможно.
    Храните продукты в стеклянных или керамических контейнерах.

  2. Не используйте пластиковые разделочные доски.
    Лучше выбирать деревянные или стеклянные поверхности — они не стираются и не выделяют микрочастицы.

  3. Минимизируйте употребление бутилированной воды.
    Пластик бутылок — один из основных источников микрочастиц. Альтернатива — фильтрованная вода из стеклянных ёмкостей.

  4. Покупайте сыр на развес или в бумажной упаковке.
    Так можно сократить контакт продукта с пластиком.

  5. Не храните жирные продукты в пластике.
    Жиры ускоряют выделение микрочастиц из упаковки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: разогревать еду в пластиковых контейнерах.
    Последствие: под воздействием температуры выделяются микрочастицы и токсичные соединения.
    Альтернатива: использовать стекло или керамику для подогрева.

  • Ошибка: повторно использовать одноразовые бутылки.
    Последствие: со временем пластик разрушается и выделяет больше микрочастиц.
    Альтернатива: многоразовые бутылки из нержавеющей стали или стекла.

  • Ошибка: считать, что микропластик оседает только в воде.
    Последствие: недооценка рисков и постоянное потребление загрязнённых продуктов.
    Альтернатива: обращать внимание на источники упаковки и происхождение продуктов.

А что если отказаться от сыра?

Полный отказ не обязателен — большинство экспертов рекомендуют сократить потребление выдержанных сортов и отдавать предпочтение свежим, особенно если они произведены локально и упакованы в экологичные материалы.

Плюсы и минусы ситуации с микропластиком

Плюсы Минусы
Повышенное внимание к качеству продуктов Широкое распространение микропластика в пищевой цепи
Возможность перехода на устойчивую упаковку Риск накопления пластика в организме
Развитие исследований и контроля Сложность полного отказа от пластика

FAQ

Можно ли удалить микропластик при промывке сыра или молока?
Нет. Частицы настолько малы, что удалить их водой невозможно — они уже внутри продукта.

Какой сыр выбрать, если хочется минимизировать риск?
Свежие сыры (рикотта, фета, моцарелла) безопаснее, чем выдержанные. Лучше выбирать продукцию с минимальной упаковкой.

Стоит ли переходить на растительные сыры?
Они могут содержать меньше микропластика, но важно проверять упаковку и состав.

Как понять, есть ли микропластик в конкретном продукте?
Пока ни один производитель не указывает это в маркировке — данные можно получить только из лабораторных анализов.

Мифы и правда

  • Миф: микропластик безвреден, потому что не усваивается.
    Правда: исследования показывают, что мельчайшие частицы могут проникать в ткани и кровь.

  • Миф: загрязнение связано только с упаковкой.
    Правда: пластик попадает в пищу ещё на стадии производства и хранения.

  • Миф: в растительных продуктах микропластика нет.
    Правда: он обнаружен даже в соли, мёде и чае в пакетиках.

3 интересных факта

  1. В среднем человек съедает до 5 граммов микропластика в неделю - эквивалент банковской карты.

  2. Микропластик обнаружен не только в пище, но и в воздухе: мы вдыхаем до 10 000 частиц ежедневно.

  3. Учёные из Падуанского университета считают, что основная доля микропластика в сыре появляется именно во время созревания и хранения, а не от упаковки.

