Воздушные ткани на ветру
Воздушные ткани на ветру
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 10:07

Городской воздух “насытился” микропластиком: новые замеры ошеломили — цифры выше прежних в тысячи раз

Городской воздух содержит микропластика больше прежних оценок в 10 000 раз — Science Advances

Учёные выяснили, что пластиковое загрязнение давно вышло за пределы океанов и почвы. Новое исследование показало: городской воздух содержит значительно больше микропластика и нанопластика, чем предполагалось ранее, а атмосфера может быть одним из ключевых путей распространения этих частиц.

К такому выводу пришли специалисты Института окружающей среды Земли Китайской академии наук. Результаты их работы опубликованы в журнале Science Advances.

Пластик повсюду — даже в воздухе

За последние десятилетия микропластик находили практически во всех средах: в воде, почве, живых организмах и даже в отдалённых природных районах. Однако атмосфера долгое время оставалась наименее изученным "хранилищем" пластиковых частиц. Основная причина — сложность их обнаружения, особенно в нанометровом диапазоне.

Между тем именно воздух может играть решающую роль в переносе пластика на большие расстояния, включая осадки, повторное поднятие пыли и оседание частиц на поверхность.

Новый метод — новые масштабы проблемы

Чтобы точнее оценить масштабы загрязнения, китайские исследователи разработали полуавтоматический метод микроанализа, позволяющий фиксировать пластиковые частицы в атмосферных пробах. В основе технологии — компьютерно управляемая сканирующая электронная микроскопия, которая снижает влияние человеческого фактора и позволяет анализировать частицы в широком диапазоне размеров.

Метод применили в двух крупных городах Китая — Гуанчжоу и Сиане. Учёные исследовали аэрозоли, дорожную пыль, осадки и повторно взвешенные частицы.

Результаты оказались неожиданными

Анализ показал, что концентрации микропластика и нанопластика в воздухе превышают прежние оценки в десятки тысяч раз. По сравнению с традиционными методами визуальной идентификации новые измерения дали значения на два-шесть порядков выше, чем сообщалось ранее.

Особенно значимую роль в распространении пластиковых частиц сыграли:

  • дорожная пыль,
  • дождь и снег,
  • повторное поднятие частиц с поверхности.

При этом осаждённые образцы содержали более неоднородные смеси пластика, чем аэрозольные, что указывает на активные процессы накопления и вымывания частиц из атмосферы.

Почему это важно

Это исследование стало первым, в котором удалось достоверно обнаружить нанопластик размером до 200 нанометров в сложных атмосферных пробах. Работа даёт наиболее подробную на сегодняшний день количественную картину присутствия пластика в воздухе — среде, которая до сих пор оставалась недооценённой.

Понимание того, как пластиковые частицы перемещаются по атмосфере, трансформируются и оседают, важно не только для экологии. Эти процессы могут влиять на:

  • климатические механизмы,
  • состояние экосистем,
  • здоровье человека.

Учёные подчёркивают: без учёта атмосферы невозможно составить полное представление о глобальном цикле пластикового загрязнения.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

