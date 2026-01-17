Городской воздух “насытился” микропластиком: новые замеры ошеломили — цифры выше прежних в тысячи раз
Учёные выяснили, что пластиковое загрязнение давно вышло за пределы океанов и почвы. Новое исследование показало: городской воздух содержит значительно больше микропластика и нанопластика, чем предполагалось ранее, а атмосфера может быть одним из ключевых путей распространения этих частиц.
К такому выводу пришли специалисты Института окружающей среды Земли Китайской академии наук. Результаты их работы опубликованы в журнале Science Advances.
Пластик повсюду — даже в воздухе
За последние десятилетия микропластик находили практически во всех средах: в воде, почве, живых организмах и даже в отдалённых природных районах. Однако атмосфера долгое время оставалась наименее изученным "хранилищем" пластиковых частиц. Основная причина — сложность их обнаружения, особенно в нанометровом диапазоне.
Между тем именно воздух может играть решающую роль в переносе пластика на большие расстояния, включая осадки, повторное поднятие пыли и оседание частиц на поверхность.
Новый метод — новые масштабы проблемы
Чтобы точнее оценить масштабы загрязнения, китайские исследователи разработали полуавтоматический метод микроанализа, позволяющий фиксировать пластиковые частицы в атмосферных пробах. В основе технологии — компьютерно управляемая сканирующая электронная микроскопия, которая снижает влияние человеческого фактора и позволяет анализировать частицы в широком диапазоне размеров.
Метод применили в двух крупных городах Китая — Гуанчжоу и Сиане. Учёные исследовали аэрозоли, дорожную пыль, осадки и повторно взвешенные частицы.
Результаты оказались неожиданными
Анализ показал, что концентрации микропластика и нанопластика в воздухе превышают прежние оценки в десятки тысяч раз. По сравнению с традиционными методами визуальной идентификации новые измерения дали значения на два-шесть порядков выше, чем сообщалось ранее.
Особенно значимую роль в распространении пластиковых частиц сыграли:
- дорожная пыль,
- дождь и снег,
- повторное поднятие частиц с поверхности.
При этом осаждённые образцы содержали более неоднородные смеси пластика, чем аэрозольные, что указывает на активные процессы накопления и вымывания частиц из атмосферы.
Почему это важно
Это исследование стало первым, в котором удалось достоверно обнаружить нанопластик размером до 200 нанометров в сложных атмосферных пробах. Работа даёт наиболее подробную на сегодняшний день количественную картину присутствия пластика в воздухе — среде, которая до сих пор оставалась недооценённой.
Понимание того, как пластиковые частицы перемещаются по атмосфере, трансформируются и оседают, важно не только для экологии. Эти процессы могут влиять на:
- климатические механизмы,
- состояние экосистем,
- здоровье человека.
Учёные подчёркивают: без учёта атмосферы невозможно составить полное представление о глобальном цикле пластикового загрязнения.
