Обычный чайный пакетик в кипятке ведёт себя странно — последствия уходят далеко за пределы кухни

Чашка горячего чая давно считается символом уюта и спокойствия, особенно в холодное время года. Но за привычным ритуалом может скрываться неочевидный риск, о котором редко задумываются. Учёные выяснили, что чай в пакетиках способен насыщать напиток микроскопическими частицами пластика. Об этом сообщает издание Futura-Sciences.

Пластик в повседневных привычках

Микропластик и нанопластик сегодня находят практически во всех средах — от питьевой воды до воздуха. Основными путями их попадания в организм человека считаются вдыхание и проглатывание, а одним из ключевых источников загрязнения остаётся пищевая упаковка. Именно поэтому внимание исследователей всё чаще сосредоточено на материалах, которые напрямую контактируют с едой и напитками. На этом фоне показательно, что в Европе уже принимаются меры по ограничению опасных полимеров — например, пищевой упаковки, содержащей бисфенол-А.

Что происходит при заваривании чая

Команда факультета генетики и микробиологии Автономного университета Барселоны решила изучить чайные пакетики, изготовленные из нейлона, полипропилена и целлюлозы. Многие производители выбирают такие материалы, считая, что они лучше сохраняют форму и раскрывают аромат напитка. Однако в кипящей воде эти полимеры ведут себя иначе, чем ожидалось. Вместе с вкусом и запахом в чай начинают активно высвобождаться микроскопические частицы пластика.

Миллиарды частиц в одной чашке

Результаты исследования, опубликованные в журнале Chemosphere, показали разительный разброс концентраций. Полипропилен при заваривании выделял около 1,2 миллиарда частиц на миллилитр жидкости, целлюлоза — порядка 135 миллионов, а нейлон-6 — более 8 миллионов. Размер этих частиц измерялся сотнями нанометров, что делает их практически невидимыми и особенно коварными. По своему масштабу и потенциальному воздействию они сопоставимы с тем, как на организм влияют мелкие частицы в воздухе, способные запускать иммунные реакции.

"Нам удалось инновационно охарактеризовать эти загрязнители с помощью набора передовых методов, что является очень важным инструментом для продвижения исследований их возможного воздействия на здоровье человека", — объясняет исследователь Альба Гарсия из Автономного университета Барселоны.

Из напитка — в организм

Впервые учёные пошли дальше подсчёта частиц и проверили, как они взаимодействуют с клетками кишечника человека. Микро- и нанопластики специально окрашивали и наблюдали за их поведением в лабораторных условиях. Оказалось, что клетки кишечника, вырабатывающие слизь, активно поглощают эти частицы, а некоторые из них способны проникать даже в клеточное ядро. Это означает, что загрязнители потенциально могут попадать в кровоток и распространяться по всему телу.

Полученные данные не доказывают прямой вред от одной чашки чая, но подчёркивают масштаб проблемы хронического воздействия пластика. На фоне роста использования полимеров в пищевой индустрии вопрос безопасности привычных продуктов и напитков становится всё более актуальным и требует дальнейших исследований.