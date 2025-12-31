Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек, пьющий травяной чай для иммунитета
Человек, пьющий травяной чай для иммунитета
© https://unsplash.com by Pramod Tiwari is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 8:31

Обычный чайный пакетик в кипятке ведёт себя странно — последствия уходят далеко за пределы кухни

Нанопластик из чайных пакетиков проник в кишечник — Chemosphere

Чашка горячего чая давно считается символом уюта и спокойствия, особенно в холодное время года. Но за привычным ритуалом может скрываться неочевидный риск, о котором редко задумываются. Учёные выяснили, что чай в пакетиках способен насыщать напиток микроскопическими частицами пластика. Об этом сообщает издание Futura-Sciences.

Пластик в повседневных привычках

Микропластик и нанопластик сегодня находят практически во всех средах — от питьевой воды до воздуха. Основными путями их попадания в организм человека считаются вдыхание и проглатывание, а одним из ключевых источников загрязнения остаётся пищевая упаковка. Именно поэтому внимание исследователей всё чаще сосредоточено на материалах, которые напрямую контактируют с едой и напитками. На этом фоне показательно, что в Европе уже принимаются меры по ограничению опасных полимеров — например, пищевой упаковки, содержащей бисфенол-А.

Что происходит при заваривании чая

Команда факультета генетики и микробиологии Автономного университета Барселоны решила изучить чайные пакетики, изготовленные из нейлона, полипропилена и целлюлозы. Многие производители выбирают такие материалы, считая, что они лучше сохраняют форму и раскрывают аромат напитка. Однако в кипящей воде эти полимеры ведут себя иначе, чем ожидалось. Вместе с вкусом и запахом в чай начинают активно высвобождаться микроскопические частицы пластика.

Миллиарды частиц в одной чашке

Результаты исследования, опубликованные в журнале Chemosphere, показали разительный разброс концентраций. Полипропилен при заваривании выделял около 1,2 миллиарда частиц на миллилитр жидкости, целлюлоза — порядка 135 миллионов, а нейлон-6 — более 8 миллионов. Размер этих частиц измерялся сотнями нанометров, что делает их практически невидимыми и особенно коварными. По своему масштабу и потенциальному воздействию они сопоставимы с тем, как на организм влияют мелкие частицы в воздухе, способные запускать иммунные реакции.

"Нам удалось инновационно охарактеризовать эти загрязнители с помощью набора передовых методов, что является очень важным инструментом для продвижения исследований их возможного воздействия на здоровье человека", — объясняет исследователь Альба Гарсия из Автономного университета Барселоны.

Из напитка — в организм

Впервые учёные пошли дальше подсчёта частиц и проверили, как они взаимодействуют с клетками кишечника человека. Микро- и нанопластики специально окрашивали и наблюдали за их поведением в лабораторных условиях. Оказалось, что клетки кишечника, вырабатывающие слизь, активно поглощают эти частицы, а некоторые из них способны проникать даже в клеточное ядро. Это означает, что загрязнители потенциально могут попадать в кровоток и распространяться по всему телу.

Полученные данные не доказывают прямой вред от одной чашки чая, но подчёркивают масштаб проблемы хронического воздействия пластика. На фоне роста использования полимеров в пищевой индустрии вопрос безопасности привычных продуктов и напитков становится всё более актуальным и требует дальнейших исследований.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Безалкогольный глинтвейн улучшает микроциркуляцию крови – Тарасова сегодня в 5:01
Зимний напиток, который согревает и лечит: что делает безалкогольный глинтвейн таким полезным

Безалкогольный глинтвейн с правильными специями может стать не только согревающим, но и полезным напитком, улучшая пищеварение и микросиркуляцию.

Читать полностью » Патчи для глаз увлажняют и уменьшают отёки — косметолог сегодня в 4:44
Каждый день с патчами: темные круги уходят, припухлости исчезают — правда, я не ожидала такого эффекта

Патчи для глаз — это простое и эффективное средство для борьбы с усталостью и припухлостью. Узнайте, как правильно выбрать, наносить и хранить патчи, чтобы получить максимальный эффект!

Читать полностью » Дайте снегу оттаять перед очисткой автомобиля, чтобы упростить процесс — Рrimamedia сегодня в 4:10
Стекла и лак не простят ошибок: как снег может повредить ваш автомобиль, если не быть осторожным

Важно знать, как правильно и безопасно очистить машину от снега, чтобы избежать повреждений и подготовить автомобиль к поездке в морозные дни.

Читать полностью » Яркий и удобный образ поможет встретить Новый год активно — стилисты сегодня в 0:02
Хотела эффектный образ — а получила усталость и дискомфорт: как на самом деле стоит одеваться в Новый год

Как выбрать новогодний наряд, чтобы выглядеть ярко и чувствовать себя свободно: советы астролога о цветах, деталях и комфорте в праздничную ночь.

Читать полностью » Психиатр Барзилай связал смартфон в 12 лет с повышенным риском ожирения вчера в 23:37
Думал, смартфон в 12 — это нормально, пока не увидел цифры, от которых становится страшно

Исследования показывают тревожные тенденции: ранний доступ к смартфонам может угрожать психике и физическому здоровью детей. Узнайте, как избежать последствий.

Читать полностью » Разгрузочный день снижает нагрузку на организм после праздников — диетолог Белоусова вчера в 20:22
Печень берёт удар на себя: что нужно сделать сразу после новогодних застолий

После новогодних застолий организм требует деликатного восстановления. Какие простые шаги помогут печени и пищеварению вернуться в норму — без жёстких диет и рисков.

Читать полностью » Этилированный бензин ухудшил психическое здоровье нескольких поколений — учёные вчера в 19:50
Автомобильный яд с отложенным эффектом: последствия, о которых молчали десятилетиями

Этилированный бензин исчез с заправок, но его влияние на психическое здоровье до сих пор сказывается на поколениях, выросших в эпоху свинцовых выхлопов.

Читать полностью » Восстановление ногтей после гель-лака занимает месяцы — мастер Панайотиди вчера в 16:40
Гель сняли, а ногти как бумага: что нужно сделать сразу, пока не стало хуже

Эксперт по маникюру Илона Панайотиди рассказала NewsInfo, как правильно восстановить ногти после снятия гель-лака.

Читать полностью »

Новости
Еда
Мясные котлеты с беконом и сыром подходят для новогоднего меню — повара
Авто и мото
Беспроводная зарядка и сенсорные панели часто разочаровывают водителей — автоспециалисты
Наука
Динозавр Anchiornis утратил способность к полёту — Киат
Туризм
CNN тестирует маршруты ChatGPT в Атланте, Гонконге и Нью-Йорке — CNN
Садоводство
Азалия, антуриум и каланхоэ: лучшие растения для зимнего мини-сада — Огород.ru
Красота и здоровье
Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова
Мир
Российский посол подчеркнул важность поддержки русской общины в США – Дарчиев
Технологии
Проблемы с производительностью Windows 11 сдерживают её популярность – TechRadar
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet