Микропластик угрожает планете
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 1:17

Пластик против человечества: как крошечные частицы готовят почву для следующей пандемии

Микропластик переносит гены устойчивости к антибиотикам — Мюррей

Микропластик уже давно перестал быть проблемой только океанов — его находят в реках, почве и даже в воздухе. Но сейчас ученые всё чаще говорят о другом риске: пластиковые крошки могут становиться "площадкой" для бактерий и помогать им выживать. Новые данные показывают, что на таком субстрате чаще накапливаются гены устойчивости к лекарствам, а значит, меняются и потенциальные угрозы для человека. Об этом сообщает журнал Environment International.

Почему микропластик тревожит медиков не меньше экологов

Микропластиком обычно называют частицы пластика размером до 5 мм — это и гранулы из промышленности, и крошка от упаковки, и микроволокна, которые попадают в воду при стирке синтетической одежды. Опасения связаны не только с тем, что такие частицы могут раздражать ткани или накапливаться в организме, но и с их "свойствами губки": микропластик способен адсорбировать другие загрязнители из окружающей среды.

Новое исследование добавляет к этой картине еще один слой: на поверхности микропластика охотно формируются биопленки — сообщества микроорганизмов, которые буквально "обживают" частицу. Такие пленки иногда называют "пластисферами". Проблема в том, что внутри этих мини-экосистем бактерии получают защиту и ресурсы, а значит, могут легче переживать неблагоприятные условия и переноситься на большие расстояния вместе с пластиком.

"Наше исследование показывает, что микропластик — это не только экологическая проблема, но и фактор, способствующий распространению устойчивости к противомикробным препаратам", — говорит микробиолог Эйми Мюррей.

Что именно сделали ученые в Британии

Команда из Университета Эксетера и Плимутской морской лаборатории решила проверить, как микробы заселяют разные материалы в реальной речной системе. Для эксперимента они погрузили в воду цепочки мелких пластиковых гранул, применяемых в производстве и очистке воды, а также фрагменты полистирола сопоставимого размера — около 4 мм. Пробы разместили в четырех точках вдоль речной системы Труро на юго-западе Англии.

Места подбирали так, чтобы они отличались ожидаемым качеством воды: учитывали близость очистных сооружений и больницы. Для сравнения использовали также небольшие стеклянные и деревянные шарики, а еще пластиковые "биогранулы", которые применяют для размещения бактерий, улучшающих очистку воды. Эти биогранулы полезны в технологиях водоочистки, но становятся проблемой, если утекают из инфраструктуры и оказываются в природной среде.

Через два месяца исследователи изучили, какие бактерии и в каком составе закрепились на поверхностях. Выяснилось, что место отбора проб влияло на микробное сообщество сильнее, чем сам материал, но у пластика обнаружились принципиальные отличия, которые и важны для здоровья.

Почему "пластисферы" могут усиливать риск AMR

Главный результат звучит тревожно: биопленки на микропластике содержали заметно больше генов устойчивости к лекарствам, чем биопленки на дереве или стекле. То есть пластик оказался более "удобной платформой" для накопления факторов, связанных с AMR — устойчивостью к противомикробным препаратам, из-за которой инфекции лечатся сложнее и дольше.

Кроме того, потенциально вредные микроорганизмы — в том числе флавобактерии и сфингобактерии — чаще обнаруживались именно на микропластике в участках ниже по течению от больницы и очистных сооружений. Примечательно, что в самой воде эти бактерии не были особенно многочисленны, а вот на пластике встречались чаще. Это укрепляет мысль, что микропластик может работать как "транспорт" и "убежище" для микробов, а не просто как пассивный мусор.

В практическом смысле риск двоякий. Во-первых, патогены и устойчивые бактерии могут попадать в пищевую цепь — через воду, осадки, донные отложения и далее к организмам, которые мы употребляем. Во-вторых, распространение AMR повышает уязвимость здравоохранения: устойчивые инфекции осложняют лечение и увеличивают риски для медицинских процедур, где важна стерильность и прогнозируемость.

Что дальше: от картирования рек к профилактике

Авторы работы подчеркивают, что выводы основаны на конкретной речной системе и ограниченном времени наблюдений — два месяца. Следующий шаг, по их планам, — расширять сеть точек отбора проб и проверять другие условия: сезонность, температуру, скорость течения, влияние осадков и разной нагрузки на канализацию.

Отдельный вывод связан с предотвращением утечек пластика из систем водоочистки. Речь не только о привычном мусоре, но и о технологических материалах вроде биогранул: в "правильном месте" они помогают, а при попадании в реку добавляют пластик в экосистему. Поэтому меры контроля, фильтрации и мониторинга на очистных сооружениях выглядят не менее важными, чем уборки берегов.

"Эта работа подчеркивает разнообразие и порой опасность бактерий, которые размножаются на пластике в окружающей среде", — говорит морской биолог Эмили Стивенсон.

Сравнение микропластика и "нейтральных" поверхностей

Если сравнить пластик со стеклом или деревом как с "подложкой" для бактерий, разница выглядит так. Стекло и древесина тоже обрастают биопленками, но в исследовании именно на микропластике чаще фиксировали гены устойчивости к лекарствам. Пластик к тому же дольше сохраняется в среде и легче перемещается течением, поэтому его роль как переносчика выглядит более заметной.

Есть и еще одно различие: рядом с источниками потенциального микробного "выброса" — больницей и очистными сооружениями — микропластик чаще накапливал те микроорганизмы, которые не так выделялись в общей массе бактерий в воде. Это делает пластик удобным "сборщиком" отдельных видов и признаков, в том числе связанных с AMR.

Популярные вопросы о микропластике и бактериях

Может ли микропластик переносить бактерии в пищевую цепь?

Да, в исследовании показано, что на микропластике формируются биопленки, где могут встречаться потенциально вредные микроорганизмы и гены устойчивости, а пластик способен перемещаться по реке.

Как выбрать фильтр для воды, чтобы он был полезен в теме микропластика?

Ищите решения с понятным классом фильтрации и обязательной регулярной заменой картриджей. Важно учитывать, что фильтр — это часть системы, а не универсальная гарантия "нулевого микропластика".

Что лучше для дома: одноразовые бутылки или многоразовая тара?

С точки зрения сокращения отходов чаще выигрывает многоразовая бутылка или кувшин, если их регулярно мыть и не использовать до заметного износа. Это снижает общий поток пластика в оборот.

