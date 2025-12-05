Берёшь микрозайм на месяц — а оказываешься в долговой яме: как не попасть в ловушку

Микрозаймы могут быть оправданы только в определённых ситуациях, когда требуется небольшая сумма и долг можно погасить в кратчайшие сроки. Однако при длительном использовании они могут привести к долговой яме, предупредил доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов в беседе с MoneyTimes.

Когда микрозаймы могут быть оправданы

По словам Исмаилова, микрокредиты могут помочь в ситуациях, когда необходимо получить небольшую сумму на короткий срок, а долговые обязательства нужно погасить максимально быстро.

"Чтобы закрыть долг максимально оперативно, потому что в случае с микрозаймами очень высокий процент, чем дольше период кредитования по таким займам, тем менее выгодным становится этот инструмент", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что в законе установлены ограничения на максимальную процентную ставку, которая составляет 0,8% в день. Это всё ещё довольно высокий процент, но в случае краткосрочных нужд микрозайм может быть оправдан.

Опасности микрозаймов при длительном использовании

Однако Исмаилов предупредил, что высокая ежедневная ставка делает микрозаймы крайне невыгодными при длительном использовании.

"В случае с микрокредитами супервысокие могут быть штрафные санкции за просрочки, поэтому штрафы и пение могут значительно увеличить долговую нагрузку. Это тоже нужно учитывать", — подчеркнул он.

Таким образом, если долг по микрозайму не закрывается в короткий срок, его стоимость может значительно возрасти из-за накопления штрафов и пени.

Как микрозаймы могут привести к долговой яме

Исмаилов также указал на то, что использование микрозаймов для погашения старых долгов или на неважные покупки ведёт к быстрому росту задолженности и может завершиться банкротством.

"Бывают случаи, когда люди берут микрозаймы на подарки, дорогостоящие покупки, иногда скрывают это от близких, в итоге попадают в долговую яму, иногда это верный путь к банкротству", — добавил он.

Альтернативы микрозаймам

Эксперт предложил рассмотреть альтернативы микрокредитам, такие как кредитные карты с льготным периодом или сервисы рассрочки. Эти инструменты при грамотном использовании менее рискованны и защищают заемщика от штрафных санкций и накопления долга.