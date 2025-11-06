Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 8:36

Мир под микроскопом расширился: ТюмГУ открыл существо, которого раньше не существовало

Тюменские учёные обнаружили Rhodelphis edaphicus — первый почвенный представитель рода родельфид

Исследователи из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) описали новый вид одноклеточных хищников — Rhodelphis edaphicus. Это открытие стало значимым вкладом в изучение малоизвестной группы микроорганизмов — родельфид, сообщается в журнале PeerJ.

Новый вид из почвы

"Родельфиды — одна из самых недавно открытых и малоизученных групп протистов, представленных одноклеточными двужгутиконосцами, обитающими в водной среде. Мы описываем новый вид и первого известного почвенного представителя этого таксона Rhodelphis edaphicus, выделенного из сельскохозяйственной почвы. Новый вид, активно питающийся другими простейшими и бактериями, был выделен в клональной культуре", — говорится в исследовании.

Микроорганизм был обнаружен в Казахстане, в образцах почвы с картофельных посевов. После выделения его штаммы были сохранены в лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ.

Значение открытия

Ранее родельфиды считались исключительно водными организмами, встречающимися в морской и пресной среде. Однако Rhodelphis edaphicus стал первым почвенным представителем этого рода. Анализ ДНК и наблюдения под микроскопом показали, что родельфиды способны адаптироваться к самым разным условиям и обитают по всему миру - от океанов до сельскохозяйственных угодий.

Открытие тюменских учёных расширяет понимание экологии и эволюции протистов, а также поможет в дальнейшем изучении взаимодействия микроорганизмов в почвенных экосистемах.

