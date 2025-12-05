Бактерии берут Марс под подряд: структура, что превращает бесплодную пустыню в основу поселений

Марсианский пейзаж кажется безжизненным, но именно там, в холодном реголите и разреженной атмосфере, может развернуться одна из самых необычных строительных историй человечества. Учёные всё внимательнее присматриваются к тем, кого обычно не видно невооружённым глазом, — к бактериям, способным работать как природные инженеры. Оказалось, что некоторые из самых живучих микроорганизмов на Земле могут не просто выживать в условиях, близких к марсианским, но и превращать местный грунт в прочный материал для будущих поселений. Об этом сообщает Frontiers in Microbiology.

Марс как следующая строительная площадка человечества

Мечта о долговременном присутствии человека за пределами Земли давно перестала быть исключительно делом фантастов. Космические агентства строят планы пилотируемых миссий, частные компании проектируют ракеты и посадочные модули, а инженеры и архитекторы обсуждают, из чего вообще можно строить на Марсе. Перевозить бетон, сталь и сложные конструкции с Земли слишком дорого: каждый килограмм груза требует топлива, сложной логистики и увеличивает стоимость миссии на миллиарды.

Поэтому ключевым направлением становится использование местных ресурсов — концепция ISRU (in-situ resource utilization). В случае Марса главный доступный ресурс на поверхности — это реголит, рыхлая пылеобразная порода, покрывающая планету. Сам по себе он мало пригоден для защиты от радиации и перепадов температур, но в сочетании с правильными технологиями может превратиться в основу для куполов, стен и защитных оболочек.

Современный Марс не похож на ту планету, которой он был миллиарды лет назад. Когда-то у него была более плотная атмосфера и, вероятно, циркулировала вода, но сегодня это мир с давлением в сотые доли земного, богатой углекислым газом атмосферой и температурами от суровых -90 °C до редких дней около 20-25 °C. Прибавим к этому космическое излучение и отсутствие пригодного для дыхания воздуха — и станет понятно, что будущие марсианские жилища должны быть не просто домами, а полноценными системами жизнеобеспечения.

Именно на этом фоне идея использовать живые организмы как часть строительной технологии выглядит особенно заманчиво. Вместо того чтобы привозить готовые материалы, можно отправить на Марс тщательно подобранные микробные культуры и оборудование, а затем "запускать" строительный процесс прямо на месте, используя реголит как сырьё.

Биоминерализация: когда микробы становятся каменщиками

Одно из наиболее перспективных направлений здесь — биоминерализация. Это природный процесс, при котором микроорганизмы в ходе своей жизнедеятельности образуют минералы. На Земле так появляются, например, карбонаты кальция, сульфаты и другие соединения, которые со временем формируют породы, укрепляют грунт и создают устойчивые структуры. Точно такие же процессы можно попытаться задействовать на Марсе.

Исследовательская группа под руководством доктора Шивы Хоштинат из Миланского политехнического университета рассматривает биоминерализацию как инструмент для "биоцементации" марсианского реголита. Суть подхода в том, что в грунт добавляют специально подобранные микроорганизмы и питательную среду, а затем дают системе время: бактерии перерабатывают соединения, выделяют минералы и постепенно "склеивают" отдельные частицы реголита в монолитные блоки или элементы сложной формы.

В центре внимания исследователей — необычная микробная "бригада", состоящая из двух ключевых участников. Первый — Sporosarcina pasteurii, бактерия, известная своей способностью образовывать карбонат кальция в результате уреолиза. Второй — цианобактерия Chroococcidiopsis, одна из чемпионов по выживаемости в экстремальных условиях: она встречается в пустынях, соляных корках, глубоко в трещинах скал и способна выдерживать воздействие ультрафиолета и засухи.

Идея состоит в том, чтобы объединить их в единую систему. Chroococcidiopsis за счёт фотосинтеза способна вырабатывать кислород и органические вещества, создавая более благоприятную микросреду. Её внеклеточные полимерные вещества образуют защитную оболочку, которая помогает другим микроорганизмам, таким как Sporosarcina pasteurii, переносить вредное излучение и перепады температур. Sporosarcina же берёт на себя роль основного "цементировщика" реголита, выделяя полимеры и карбонат кальция, укрепляющие структуру материала.

В результате формируется биоцемент — материал, который по свойствам может напоминать бетон, но создаётся при низких температурах и без энергоёмких производств. Для Марса, где энергия ограничена, это весомый аргумент в пользу микробного подхода.

От лаборатории к марсианской стройке

Пока марсоход Perseverance собирает образцы в кратере Езеро, учёные на Земле продолжают воспроизводить аналоги марсианского реголита и смешивать их с микробными культурами для изучения поведения системы. Изменяя температуру, влажность и состав атмосферы, исследователи выявляют условия, при которых биоцементация идёт оптимально и формирует материал с устойчивой структурой.

В лабораториях анализируют и геохимические процессы, влияющие на работу микробов. В частности, изучают, как разрушение пород открывает новые минеральные поверхности для взаимодействия с микроорганизмами — это помогает понять, как такие процессы могут происходить в реголите Марса.

Отдельное направление — интеграция микробных технологий в роботизированные системы. Будущее строительство на Марсе, вероятно, будет в значительной степени автоматизировано. Роботизированные 3D-принтеры должны уметь работать с влажной смесью реголита, содержащей живые микроорганизмы. Инженеры создают модели, которые учитывают особенности марсианской гравитации, механики грунта и поведения микробов в условиях низкого давления.

Испытания осложняются тем, что на Земле невозможно полноценно воспроизвести все марсианские условия. Тем не менее моделирование и серия экспериментов приближают исследователей к созданию протоколов, которые позволят запускать строительство прямо на поверхности Марса.

Также важна проблема предотвращения биологического загрязнения. Учёные следят, чтобы микробные культуры оставались в пределах контролируемых систем и не распространялись по планете бесконтрольно.

Микробы как часть будущей экосистемы Марса

Микробы могут иметь значение не только в строительстве. Chroococcidiopsis благодаря фотосинтезу способна производить кислород, поддерживая внутренние системы обитаемых модулей. Sporosarcina pasteurii в ходе метаболизма генерирует аммиак, который при правильном включении в замкнутые циклы может служить сырьём для удобрений в будущих марсианских теплицах.

Для понимания замкнутых экосистем важно изучать, как функционируют природные системы удержания углерода, включая те, что показывают роль болот как ключевого элемента глобального углеродного цикла. Это делает релевантным исследование о том, как тропические болота обеспечивают основную долю глобального поглощения углерода ежегодно - механизмы подобных экосистем помогают моделировать устойчивые биологические процессы и на других планетах.

Даже если Марс никогда не станет полностью обитаемым, объединение астробиологии, геохимии, строительной инженерии и робототехники уже формирует новый взгляд на создание внеземных поселений. Постепенное накопление знаний о биоцементации, поведении микроорганизмов и устойчивых циклах ресурсов делает будущее марсианских колоний более реальным.

Сравнение микробного строительства и традиционных подходов на Марсе

Чтобы оценить потенциал микробной биоцементации, важно сопоставить её с традиционными вариантами строительства. Возможные стратегии включают использование готовых модулей, доставленных с Земли, применение связующих веществ для 3D-печати реголита и биостроительство с участием микроорганизмов.

Привозные модули надёжны, но крайне дороги. Использование химических связующих уменьшает зависимость от поставок, но всё равно требует значительных запасов привозных ресурсов. Микробные технологии позволяют максимально использовать марсианский реголит и снижать необходимость доставки строительных материалов.

Вероятно, оптимальная стратегия будет комбинированной: критически важные элементы инфраструктуры будут доставляться с Земли, а вспомогательные элементы — производиться на месте из укреплённого реголита.

Плюсы и минусы микробного освоения марсианского реголита

К преимуществам микробного подхода относятся эффективное использование местных ресурсов, низкая энергоёмкость процесса, возможность создания самовосстанавливающихся материалов и интеграция в другие биотехнические системы колонии.

К ограничениям относятся зависимость от стабильности биологических процессов, необходимость строгого контроля, возможные риски деградации культур под воздействием радиации и экстремальных условий Марса. Требуются также резервные технологии и дублирующие системы.

Популярные вопросы о строительстве на Марсе с помощью микробов

1. Сколько может стоить строительство из биоцемента?

Стоимость зависит от множества факторов, но снижение массы доставляемых грузов делает проект экономически перспективнее.

2. Что лучше — бетон или биоцемент?

На Земле бетон остаётся стандартом, но на Марсе биоцемент выигрывает благодаря доступности сырья и низкой энергоёмкости процесса.

3. Может ли микробное строительство помочь сельскому хозяйству на Марсе?

Да, продукты метаболизма некоторых микробов могут стать частью удобрений, а укреплённый реголит — основой теплиц.