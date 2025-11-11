Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by INTX: The Internet & Television Expo is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 13:59

Король не ушёл — он просто сделал паузу: как Майкл Джексон снова правит Billboard

Variety: Майкл Джексон стал первым артистом, попавшим в топ-10 Billboard шести десятилетий подряд

Майкл Джексон вновь доказал, что его музыка вне времени. В 2025 году легендарный артист установил рекорд, который вряд ли скоро кто-то повторит: он стал первым в истории, чьи песни попадали в топ-10 чарта Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий — с 1970-х по 2020-е. Этот невероятный результат ещё раз подтверждает, что даже спустя годы после ухода Короля поп-музыки его творчество продолжает влиять на индустрию и вдохновлять миллионы слушателей.

Возвращение "Thriller" и новое дыхание хита

В октябре 2025 года культовая композиция "Thriller" поднялась на 10-е место Billboard Hot 100. Песня, впервые выпущенная более сорока лет назад, вновь покорила чарты благодаря всплеску интереса, вызванному трейлером предстоящего байопика "Майкл", где роль певца исполняет его племянник, 28-летний Джафар Джексон.

"Он поразительно перевоплощается в своего знаменитого родственника", — отметили создатели фильма.

Премьера картины запланирована на 24 апреля 2026 года, и эксперты уверены, что интерес к наследию артиста только усилится после выхода фильма.

Шесть десятилетий в топе

Первое появление Джексона в десятке лучших Hot 100 состоялось в ноябре 1971 года с треком "Got to Be There". С тех пор его имя стало синонимом музыкального совершенства и сценического новаторства.

За свою карьеру Майкл Джексон 30 раз попадал в топ-10 чарта, а 13 его композиций становились абсолютными лидерами. Среди них — "Billie Jean", "Beat It", "Black or White" и "You Are Not Alone".

Этот рекорд подчеркивает редкое сочетание таланта, харизмы и универсальности, которое позволило артисту оставаться актуальным для разных поколений слушателей.

Сравнение поколений

Десятилетие Ключевой хит Позиция в чартах Контекст успеха
1970-е Got to Be There Топ-10 Первый сольный успех молодого Майкла
1980-е Billie Jean, Thriller №1 Эпоха "Moonwalk" и видеореволюции MTV
1990-е Black or White №1 Символ единства и глобализации поп-культуры
2000-е You Rock My World Топ-10 Возвращение к классическому звучанию
2010-е Love Never Felt So Good Топ-10 Посмертный релиз с Джастином Тимберлейком
2020-е Thriller (повторный вход) Топ-10 Эффект фильма и ностальгии

Почему музыка Джексона не стареет

Секрет долговечности его хитов — в сочетании инновационного продакшена, узнаваемого вокала и универсальных тем. Его композиции объединяют разные жанры — от попа и фанка до соула и рока. Даже спустя десятилетия "Thriller" звучит современно: мощный ритм, запоминающиеся синтезаторы и фирменный грув заставляют танцевать новых слушателей.

Кроме того, музыка Джексона активно используется в кино, рекламе и на цифровых платформах. TikTok и YouTube регулярно подогревают интерес к его клипам, которые до сих пор выглядят как мини-фильмы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: недооценивать визуальный аспект музыки.
    Последствие: потеря вовлеченности аудитории.
    Альтернатива: делать ставку на клипы, перформансы и визуальные символы — как это делал Джексон.

  2. Ошибка: игнорировать культурный контекст.
    Последствие: песни быстро устаревают.
    Альтернатива: творчество, которое отражает эпоху, но остаётся универсальным — как "Heal the World" или "Man in the Mirror".

  3. Ошибка: полагаться только на технологии.
    Последствие: музыка теряет душу.
    Альтернатива: совмещать эмоцию с инновацией, что и стало визитной карточкой Джексона.

Интересные факты о рекорде

  1. Майкл Джексон — единственный артист, чьи альбомы дважды признавались самыми продаваемыми в истории: "Thriller" и "Bad".

  2. Его танцевальные движения изучают в школах хореографии по всему миру.

  3. Каждый октябрь просмотры клипа "Thriller" вырастают в несколько раз — он стал неофициальным гимном Хэллоуина.

А что если…

Если бы Джексон дожил до выхода фильма о себе, возможно, он снова оказался бы на вершине чартов — уже с новым поколением поклонников. Но даже без этого его музыка продолжает жить: ротации на стримингах, каверы и ремиксы доказывают, что феномен Майкла Джексона не угасает.

FAQ

Какой первый хит Джексона попал в топ-10?
— Песня "Got to Be There" в 1971 году.

Сколько песен Майкла Джексона побывало в топ-10?
— 30 композиций, из которых 13 занимали первое место.

Когда выйдет фильм "Майкл"?
— Премьера запланирована на 24 апреля 2026 года.

Кто играет Майкла Джексона в байопике?
— Его племянник, Джафар Джексон.

Почему именно "Thriller" снова попала в чарты?
— Благодаря вирусной популярности трейлера фильма и ностальгии по 80-м.

Мифы и правда

Миф: "Thriller" — просто танцевальный трек.
Правда: песня — это мини-фильм с элементами хоррора, изменивший восприятие музыкальных клипов.

Миф: Джексон стал популярен только из-за шоу.
Правда: его музыкальные инновации и вокальные партии были не менее революционными.

Миф: после 2000-х он потерял актуальность.
Правда: даже посмертные релизы попадали в чарты, а стриминг лишь усилил интерес к его музыке.

