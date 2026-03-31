Офис "Мои документы"
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 22:19

Цифровая магия в Мурино: шкафы с документами открываются сами при приближении нужного человека

Многофункциональные центры Ленинградской области первыми в стране запустили сервис выдачи готовых документов через автоматизированные постаматы с применением биометрических данных. Пилотную площадку организовали в отделении "Бугры" филиала "Мурино", где установили терминал на 49 ячеек, интегрированный с системой распознавания лиц. Теперь заявители могут забирать результаты оказания услуг без участия сотрудников ведомства и предъявления паспорта. Новая технология охватывает широкий перечень из 290 государственных и муниципальных услуг, доступных жителям региона.

Механика работы и технологический синтез

Внедрение цифровых терминалов стало результатом объединения двух уже привычных для граждан инструментов: биометрической идентификации личности и системы автоматизированных систем хранения. По словам главы областного МФЦ Сергея Есипова, регион стал первопроходцем в создании подобной связки технологий. Процесс получения максимально упрощен: человеку достаточно просто посмотреть в камеру терминала, после чего система открывает нужную дверцу с документами.

Постамат, установленный в муринском отделении, рассчитан на обслуживание высокого потока посетителей и позволяет значительно сократить очереди в окна выдачи. Идентификация происходит за доли секунды, что исключает необходимость взаимодействия с оператором или длительного поиска бумаг в архиве. Это решение переводит взаимодействие граждан с государством в формат самообслуживания, сопоставимый по удобству с получением заказов из маркетплейсов.

Для тех, кто пока не готов использовать биометрию или не сдал данные в единую систему, сохраняется альтернативный способ доступа. По-прежнему можно воспользоваться привычным цифровым кодом, который приходит в сообщении. Таким образом, технологическая инициатива не ограничивает права пользователей, а лишь расширяет палитру доступных инструментов для экономии времени.

"Такие решения — это естественный этап эволюции городской среды и административного управления. Мы видим, как биометрия переходит из разряда футуристических концепций в повседневный инструмент, облегчающий жизнь тысячам людей. Основная задача здесь заключается в обеспечении бесшовного контакта жителя с государственными сервисами без лишних бюрократических барьеров. Подобная автоматизация позволяет существенно разгрузить штатных сотрудников для решения более сложных консультационных задач".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Масштабирование и доступные услуги

На текущий момент функционал выдачи через биометрические постаматы распространяется на подавляющее большинство операций, совершаемых в МФЦ. Речь идет о более чем 290 типах государственных и муниципальных услуг, включая социально значимые запросы. Это делает систему практически универсальной и пригодной для использования основной массой заявителей, обращающихся в филиал "Мурино".

Ленинградская область планомерно готовит почву для повсеместного внедрения подобных стандартов обслуживания. На сегодняшний день оборудование для работы с биометрическими данными уже интегрировано в рабочие процессы 15 офисов "Мои документы" по всему региону. Это создает необходимый фундамент для того, чтобы в среднесрочной перспективе заменить традиционные формы получения документов на автоматизированные во всех крупных населенных пунктах области.

Важно подчеркнуть, что безопасность данных при таком методе выдачи остается приоритетом, так как биометрический терминал напрямую связан с государственными базами верификации. Ошибки при идентификации практически исключены, что гарантирует получение документа именно тем лицом, на чье имя он был оформлен. Внедрение такого контроля существенно повышает уровень защиты персональной информации по сравнению с бумажными квитанциями.

Инфраструктурные перспективы региона

Региональные власти планируют внимательно изучить результаты работы пилотного проекта в Буграх перед масштабным тиражированием технологии. Если опыт окажется успешным и востребованным среди населения, количество постаматов с камерами распознавания лиц будет увеличено в геометрической прогрессии. Это часть общей стратегии цифровизации Ленобласти, направленной на сокращение живых контактов там, где процесс можно автоматизировать.

Для жителей Мурино и прилегающих территорий это означает не только ускорение процедур, но и возможность забирать документы в более гибком графике. Несмотря на то, что работа офиса регламентирована, автоматизированные зоны зачастую могут функционировать дольше основных окон приема. Это создает комфортную среду для тех, кто занят на работе в стандартное операционное время госучреждений.

Успех эксперимента регионального МФЦ может послужить примером для внедрения аналогичных систем по всей России. Развитие инфраструктуры "умных" городов невозможно без модернизации таких базовых центров взаимодействия с населением. В ближайшие годы ожидается, что бесконтактная выдача станет отраслевым стандартом, к которому постепенно подтянутся и другие субъекты федерации.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Медпункт на колёсах обгоняет болезни: десятки тысяч сельчан получили шанс на спасение под Новгородом сегодня в 19:58

В Новгородской области десятки тысяч жителей отдалённых территорий прошли обследование благодаря мобильным бригадам, оснащённым высокоточной техникой на колёсах.

Читать полностью » Смена формата поиска работы: в Ленобласти центры занятости превратились в цифровые хабы вчера в 20:44

В Ленинградской области завершилось масштабное обновление ключевых площадок по поиску работы, изменившее привычное взаимодействие граждан и бизнеса.

Читать полностью » Торговля без границ: экономический союз Беларуси и Ленинградской области бьёт рекорды вчера в 20:33

Товарооборот между союзными регионами выходит на новый уровень, превращаясь из простого обмена товарами в масштабную производственную и сервисную сеть.

Читать полностью » Снижение абортов и рост рождаемости: Вологодская область показывает успешный пример для других регионов вчера в 20:29

В Вологодской области снижение абортов стало значительным событием, повлекшим изменения в демографической ситуации.

Читать полностью » Границы на замке, а товары едут: петербургский бизнес ищет лазейки на новые мировые рынки вчера в 19:52

В северной столице предприниматели соберутся на крупной площадке, чтобы обсудить нестандартные способы отправки товаров и проведения платежей в новых условиях.

Читать полностью » Марокканская интрига в Питере: огромный груз сочных апельсинов внезапно загнали в тупик вчера в 19:45

В крупнейшей морской гавани Северной столицы развернулась борьба за прозрачность поставок из-за рубежа, когда десятки тонн груза не совпали с бумажным описанием.

Читать полностью » Боли больше нет: в вологодских больницах освоили замену суставов по мировым стандартам 29.03.2026 в 21:09

Жителям региона больше не нужно покидать родные края ради сложного лечения, ведь местная медицина вышла на принципиально новый уровень оказания помощи.

Читать полностью » Скоро в вашем меню: как ресторанный бизнес Вологодчины переходит на локальные традиции и качественное питание 29.03.2026 в 21:05

В Вологодской области рестораны стремятся подтвердить соответствие гастрономическому коду, основанному на традициях.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Миллионы летят на стройку — а город богатеет: бюджетный пирог Брянска вырос до рекордных значений
ЮФО
Бетонная стена вместо дешёвых комнат: доступное жильё в Сочи окончательно уходит в историю
Красота и здоровье
Экранный пленник или довольный геймер: одна деталь в настроении выдаёт начало опасной зависимости
СФО
Стихия не ждёт опоздавших: большая вода с полей заставила сельчан Алтая паковать чемоданы
СКФО
Вода отступает — проблемы остаются: подвалы десятков домов в Дагестане освобождают от плена стихии
СЗФО
Серебро Ладоги выходит на мелководье: рыбаки уже расставили ловушки для весеннего трофея
ЦФО
Световой день длиннее, контроль строже: в Калужской области меняют режим ночных прогулок
ЮФО
Астраханская дельта под надзором: новые требования к стоянке и связи исключают случайные маневры
