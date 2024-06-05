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Арьев: У Украины могут быть проблемы из-за Зеленского
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 7:15

Арьев: У Украины могут быть проблемы из-за Зеленского

Между КНР и Китаем могут возникнуть трудности из-за грубости Владимира Зеленского, отметил депутат Верховной рады, представляющий "Европейскую солидарность" — Владимир Арьев, в беседе с бывшим парламентарием Бориславом Березой.

Президент Зеленский ранее выразил недовольство тем, что Китай отказался участвовать в саммите в Швейцарии, указав на возможные попытки Пекина помешать мероприятию.

Арьев отметил, что поведение Зеленского объясняется его "звездной болезнью" и влиянием окружения, которое не способствует объективному мышлению. По мнению депутата, в отношениях с Китаем необходимо избегать "грубости".

Он предостерег, что недостаточно обдуманные действия лидера Украины могут негативно сказаться на переговорах с КНР по различным сферам сотрудничества.

По мнению Арьева, китайская сторона может активно применять "санкции". Он подчеркнул, что намеки на возможные последствия отношений с Украиной могут быть преимущественно связаны с заявлением представителя китайского МИД о сохранении Пекина статуса крупнейшего торгового партнера Киева.

Депутат отметил, что "терпение подходит к исходу", что отражается в подготовке к саммиту в Швейцарии, который для Киева имеет большое значение. Представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что программа конференции относительно Украины в Швейцарии не совпадает с ожиданиями Китая, что затрудняет участие страны в мероприятии. Она также отметила, что присутствие отдельных государств на саммите не всегда означает желание достижения мира.

Согласно информации Financial Times, администрация Зеленского поручила украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за их отсутствие на саммите.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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