Операция с 3D-имплантатом позвоночника
Операция с 3D-имплантатом позвоночника
Марина Егорова Опубликована сегодня в 8:55

Межпозвоночная грыжа дала о себе знать — сделала одно упражнение не так, и ноги онемели

Грыжа межпозвоночного диска без лечения вызывает хроническую боль и осложнения — Анна Копцева

Недолеченная грыжа межпозвоночного диска — это не только постоянная боль в спине, но и угроза для здоровья в целом. Если вовремя не заняться лечением, последствия могут оказаться тяжелыми: от хронического болевого синдрома до инвалидности. Но при грамотной терапии в большинстве случаев можно обойтись без операции и сохранить качество жизни.

"Недолеченная грыжа межпозвоночного диска может привести к недержанию мочи", — заявила врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Копцева.

Грыжу нельзя оставлять без внимания

Грыжа межпозвоночного диска возникает из-за смещения или разрыва его фиброзного кольца. Чаще всего это происходит на фоне остеохондроза, малоподвижного образа жизни или чрезмерных физических нагрузок. Сначала человек ощущает дискомфорт в спине, позже появляются прострелы, онемение конечностей, слабость.

Главная опасность — постепенное прогрессирование. Без лечения боль может стать хронической, а давление на нервные корешки приведет к сбоям в работе органов малого таза. В тяжелых случаях развивается недержание мочи или кала.

"В большинстве случаев эффективны консервативные методы лечения. Поэтому своевременная терапия позволяет избежать хирургического вмешательства", — пояснила Копцева.

Сравнение: операция и консервативная терапия

Подход Когда применяется Плюсы Минусы
Консервативное лечение (физиотерапия, медикаменты, массаж, ЛФК) При 90-95% случаев грыж Безопасно, снижает боль, укрепляет мышцы, сохраняет подвижность Требует времени и дисциплины
Хирургия (микродискэктомия, эндоскопия) При выраженном болевом синдроме, параличах, нарушениях функций органов Быстро устраняет компрессию нерва, улучшает состояние Риск осложнений, реабилитация, стоимость

Действия при первых симптомах

  1. При болях в спине не откладывать визит к неврологу.
  2. Сделать МРТ, чтобы подтвердить или исключить грыжу.
  3. Следовать назначениям врача: противовоспалительные препараты, физиопроцедуры, гимнастика.
  4. Использовать ортопедический матрас и кресло для правильной поддержки позвоночника.
  5. Включить в рацион продукты с кальцием и витамином D или принимать комплексы по назначению врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование боли → переход в хроническую форму → ранняя диагностика и наблюдение у специалиста.
  • Самолечение обезболивающими → риск осложнений и прогресс болезни → консультация и персональная терапия.
  • Полный отказ от физической активности → ослабление мышечного корсета → ЛФК под контролем инструктора.

Игнорирование ситуации

В этом случае высок риск развития паралича ног, потери контроля над мочеиспусканием и дефекацией, а также инвалидизации. Даже если боль "отступила", это не значит, что проблема исчезла: грыжа продолжает давить на нервные структуры.

FAQ

Как выбрать матрас при грыже позвоночника?
Лучше всего подойдут ортопедические модели средней жесткости с эффектом памяти, поддерживающие позвоночник в физиологическом положении.

Сколько стоит операция по удалению грыжи?
Цена зависит от метода: эндоскопия обойдется дороже, чем классическая хирургия. В среднем стоимость варьируется от 100 до 300 тысяч рублей в частных клиниках.

Что лучше — йога или ЛФК?
ЛФК более безопасна, так как упражнения подбираются врачом. Йога допустима только в щадящих вариантах и при отсутствии противопоказаний.

Мифы и правда

  • Миф: "Грыжа всегда требует операции".
    Правда: лишь 5-10% пациентов действительно нуждаются в хирургии, остальным помогает консервативное лечение.
  • Миф: "При грыже нужно лежать и избегать движения".
    Правда: умеренные физические нагрузки укрепляют мышцы и улучшают кровоснабжение позвоночника.
  • Миф: "Если боль стихла, значит, можно забыть о грыже".
    Правда: отсутствие боли не означает исчезновение проблемы. Требуется наблюдение и профилактика.

Сон и психология

Хроническая боль при грыже часто мешает спать. Недосып приводит к раздражительности, снижению работоспособности, тревожности. Врачи советуют соблюдать режим сна, использовать ортопедическую подушку и практиковать дыхательные техники для расслабления.

Межпозвоночная грыжа — это заболевание, которое нельзя игнорировать. При своевременном обращении к врачу и правильном лечении удается избежать операции и сохранить активность. Но оставленная без внимания патология может привести к хроническим болям, проблемам с мочеиспусканием и даже инвалидности. Лучший способ защитить себя — регулярная

Три интересных факта

  1. Первая операция по удалению грыжи диска была проведена в 1934 году.
  2. У людей с сидячей работой риск образования грыжи выше в 2 раза.
  3. Современные лазерные технологии позволяют "испарять" часть диска без разрезов.

