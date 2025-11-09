Межпозвоночная грыжа дала о себе знать — сделала одно упражнение не так, и ноги онемели

Недолеченная грыжа межпозвоночного диска — это не только постоянная боль в спине, но и угроза для здоровья в целом. Если вовремя не заняться лечением, последствия могут оказаться тяжелыми: от хронического болевого синдрома до инвалидности. Но при грамотной терапии в большинстве случаев можно обойтись без операции и сохранить качество жизни.

"Недолеченная грыжа межпозвоночного диска может привести к недержанию мочи", — заявила врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Копцева.

Грыжу нельзя оставлять без внимания

Грыжа межпозвоночного диска возникает из-за смещения или разрыва его фиброзного кольца. Чаще всего это происходит на фоне остеохондроза, малоподвижного образа жизни или чрезмерных физических нагрузок. Сначала человек ощущает дискомфорт в спине, позже появляются прострелы, онемение конечностей, слабость.

Главная опасность — постепенное прогрессирование. Без лечения боль может стать хронической, а давление на нервные корешки приведет к сбоям в работе органов малого таза. В тяжелых случаях развивается недержание мочи или кала.

"В большинстве случаев эффективны консервативные методы лечения. Поэтому своевременная терапия позволяет избежать хирургического вмешательства", — пояснила Копцева.

Сравнение: операция и консервативная терапия