Там, где давление ломает металл: Южный океан оказался населен теми, кто не должен был выжить

В самых удалённых и малоизученных районах планеты учёные всё чаще находят формы жизни, которые меняют представления о возможностях природы. Очередное подтверждение этому пришло из глубин Южного океана, где международная команда зафиксировала десятки ранее неизвестных организмов. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Экспедиция также получила видеокадры существ, которых раньше удавалось наблюдать лишь косвенно. Об этом сообщают участники международной глубоководной экспедиции в Южном океане.

Глубины, куда редко добирается наука

Южный океан по-прежнему остаётся одной из наименее изученных областей Мирового океана. Экстремально низкие температуры, сложная ледовая обстановка и огромные глубины на протяжении десятилетий серьёзно ограничивали возможности систематических исследований. Даже современные научные суда могут работать здесь лишь в узкие временные окна.

Работы проходили к востоку от острова Монтегю — в районе, где морское дно уходит на несколько километров вниз. Колоссальное давление и постоянный холод создают условия, в которых выживают только специализированные организмы, формируя уникальные и изолированные экосистемы.

Хищная губка, нарушающая привычные правила

Одной из самых необычных находок стал организм Chondrocladia mordens, получивший неофициальное название "шар смерти". Несмотря на принадлежность к губкам, этот вид не использует привычную фильтрацию воды для питания.

Его полупрозрачное тело состоит из пузырьковидных структур на тонких стеблях, покрытых микроскопическими крючками. С их помощью организм захватывает мелких ракообразных, демонстрируя редкую для губок стратегию активной охоты. Подобное поведение подчёркивает, насколько разнообразными могут быть пути эволюции в экстремальной среде.

Технологии, позволяющие заглянуть в бездну

Ключевую роль в исследовании сыграл телеуправляемый подводный аппарат SuBastian, способный работать на глубинах до 3600 метров. Он обеспечил сбор образцов и длительную видеосъёмку в естественной среде обитания организмов без их разрушения.

Помимо губки-хищника, учёные обнаружили новые виды многощетинковых червей, морских звёзд и ракообразных. Особую ценность представляют первые видеокадры молоди гигантского кальмара — существа, которое долгое время оставалось символом морских легенд и редких случайных находок.

Жизнь подо льдом и без света

Отдельным этапом экспедиции стало изучение участка морского дна в Западной Антарктиде, который десятилетиями был скрыт под массивным айсбергом. После его откола исследователи получили редкую возможность наблюдать, как формируется экосистема в условиях отсутствия солнечного света и крайне ограниченного поступления органики.

Такие данные помогают понять механизмы адаптации жизни к резким изменениям среды и дают ключ к осмыслению роли глубоководных экосистем в глобальных океанических процессах. Открытия в Южном океане подтверждают: даже в самых суровых условиях Земли биологическое разнообразие остаётся гораздо богаче, чем считалось ранее.