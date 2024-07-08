Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил свое удовлетворение результатами недавних парламентских выборов во Франции.
Он поздравил французский народ и его лидеров с итогами голосования, подчеркнув свое убеждение в том, что правые и консервативные силы не имеют перспектив в современном мире.
Мексиканский лидер отметил, что люди во всем мире склонны к гуманистическим и прогрессивным идеям.
По его мнению, рост популярности правых сил зачастую связан с неэффективностью левых, однако в целом общество стремится к принципам братства, свободы и равенства. Обрадор считает, что результаты французских выборов наглядно продемонстрировали эту тенденцию.
Напомним, что во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание Франции, состоявшемся в воскресенье, победу одержала коалиция левых сил "Новый народный фронт", получившая 182 места из 577 в нижней палате парламента.
Коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона заняла второе место с 168 местами, а "Национальное объединение" получило 143 места.
Стоит отметить, что не только действующий президент Мексики выразил свою поддержку результатам французских выборов. Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум также поздравила лидера победившего альянса Жана-Люка Меланшона с успехом на выборах.
Такая реакция мексиканских политиков свидетельствует о их симпатиях к левым силам и прогрессивным идеям, а также о их видении глобальных политических тенденций.
Фото: commons.wikimedia.org/Dickelbers (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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