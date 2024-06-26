В Московском метрополитене к концу текущего года должны появится восемь новых станций. Об этом информировал СМИ глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Руководитель Департамента строительства города Москвы сообщил, что мэр Сергей Собянин собирается открыть восемь новых станций в Московском метрополитене.
Загрутдинов напомнил, что сейчас уже находится в стадии строительства "Новаторская", которую планируется разместить на южной территории Большой кольцевой линии. Сергей Собянин сообщал о скором завершении "Генерала Тюленева", которая будет располагаться на Троицкой линии. В том же месте собираются основать и "Университет Дружбы Народов", около которой находятся одни из самых больших российских вузов. В список новых построек входит "Тютчевская", которая располагается в населённом пункте "Мосрентген" (НАО). Также Сергей Собянин обещает достроить "Корниловскую", находящуюся южнее пересечения Калужского шоссе и улицы Адмирала Корнилова. "Бачуринская" будет основана в поселении Сосенское (НАО), вдоль строящейся улицы Сосенский Стан, в зоне посёлка Коммунарка. Не стала исключением и станция Московского метрополитена "Коммунарка", являющаяся южной конечной Сокольнической линии.
Помимо этого, Рафик Загрутдинов сообщил, что на сегодняшний день в Москве находятся в процессе строительства 16 станций метрополитена.
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