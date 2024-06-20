Жёлтые терминалы для проверки "Троек" стали исчезать из московского метрополитена. О произошедшем информирует официальный портал мэра и правительства Москвы.
В скором времени информационные терминалы в Московском метрополитене полностью должны исчезнуть. На данный момент происходит замена жёлтого помощника на его онлайн-версию. Теперь положить деньги на карту можно будет через интернет.
На официальном портале также утверждают, что теперь пользователям Московского метрополитена не нужно будет тратить огромное количество времени на старые терминалы. Отныне можно использовать онлайн-пополнение, которое, как сообщается, может сэкономить треть часа в месяц. Помимо этого, посетителей сайта уверили, что метро станет более комфортным для поездок.
Когда-то в московском метро было установлено около 4 тысяч терминалов для обладателей "Троек". Однако к онлайн-методу россияне прибегали уже несколько сотен тысяч раз. Благодаря таким информационным местам пользователю метро можно было уточнить свой баланс. Они помогают в записи удалённого пополнения карты. То есть можно пополнить карту онлайн, а потом приложить её к терминалу для того, чтобы заработал баланс. Без этого действия граждане не смогут оплатить проезд.
Фото: Flickr / Punxutawneyphil (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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